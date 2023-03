Elviszi az áramot a TikTok, ezért nem tudnak több lőszert gyártani az ukránoknak Norvégiában

Megrekedt egy norvég lőszergyár bővítése, mert a TikTok közelben levő, új adatközpontja miatt nem maradt elég elektromos áram.

„Aggódunk, mert macskás videók akadályozzák a jövőbeli növekedésünket” - mondta Morten Brandtzæg, a részben norvég, részben finn kormányzati háttérrel működő Nammo vezérigazgatója a Financial Timesnak. Ukrajnának egyre több lőszerre van szüksége a háború miatt: most naponta hatezret használnak, ami megfelel egy kisebb európai ország éves szükségletének, de a Nammo szerint napi 65 ezret is ellőnének, ha lenne annyi.

photo_camera Fotó: Solen Feyissa/Unsplash

Brandtzæget azt mondta, nem tudja teljesen kizárni, hogy nem puszta véletlen, hogy épp egy kínai vállalat akadályozza az ukránoknak lőszert szállító cég bővülését. A TikTok három adatközpontot épít most Norvégia közepén, és további kettőre van opciós joga 2025-ig.

A helyi energiaszolgáltató szerint előbb a TikTokot kell kiszolgálniuk, mert ők voltak ott előbb. Ha a Nammónak is áramra van szüksége, ahhoz előbb fejleszteni kell a hálózatot.

A techcégek szívesen telepítenek adatközpontokat északi országokba, mert korábban bőséges és olcsó energia állt rendelkezésre, ráadásul az időjárás miatt hűtésre sem kell annyit költeniük.

Brandtzæg szerint a kormányoknak muszáj lenne fontossági sorrendet felállítaniuk