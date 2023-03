Szorongatni kezdte a legnagyobb kriptotőzsdét az amerikai kormány

Az Egyesült Államok az eddigi legkeményebb fellépést vezethette fel hétfőn a legnagyobb globális kriptokereskedő felület, a Binance, illetve vezetője, Changpeng Zhao (CZ) ellen. A Bloomberg értesülései szerint az Amerikai Határidős Árutőzsde Felügyelet (CFTC) chicagói bírósághoz fordult, azt állítva, hogy a vállalat rendszeresen megszegte az amerikai tőzsdepiaci szabályokat. A hír megjelenése után be is esett a bitcoin, illetve a legtöbb kriptoeszköz árfolyama.

A CFTC keresetében azt állítja, hogy a Binance, illetve vezetője, az általában CZ-ként emlegetett Zhao éveken át szándékosan vezette félre a hatóságokat: már évekkel ezelőtt regisztrálniuk kellett volna a tevékenységüket a tőzsdefelügyeletnél, de ezt direkt nem tették meg, a „profitot választva a törvényes működés helyett”.

photo_camera Changpeng Zhao Fotó: BENOIT TESSIER/REUTERS

A kormányügynökség feljelentése szerint a birtokukba jutott vállalati levelezések és chatelések alapján a compliance-kísérletek gyakorlatilag átverések voltak a cég részéről. A CFTC önmagában nem indíthat bűnügyi eljárást cégek és magánszemélyek ellen, de bírságok kiszabásához vezethet az eljárásuk, illetve nagyobb hatósági figyelem juthat a célkeresztjükbe került vállalatokra, és az elmúlt hetekben-hónapokban elég egyértelműen látszott, hogy Washingtonból komoly hatósági össztűz zúdul a kritpovilágra.

Az amerikai bankfelügyelet februárban szólt a bankoknak, hogy óvatosnak kéne lenniük a kriptobetétekkel, és nem sokkal később be is dőlt az egyik legismertebb kriptóval is foglalkozó bank, majd múlt héten az amerikai tőzsdefelügyelet, a SEC utalt arra, hogy a legnagyobb amerikai kriptotőzsde, a Coinbase törvényt sérthet, mert számos olyan kriptoeszközt forgalmaznak, melyek a SEC szerint valójában értékpapírnak minősülnek, ám nem eszerint kereskednek velük.

A most benyújtott kereset szerint a Binance vezetői nem egyszerűen gondatlanok voltak, hanem konkrétan tanácsokat adtak amerikai ügyfeleiknek, hogy hogyan kerülhetik meg az amerikai törvényeket, például VPN-ek telepítésével, illetve megmutathatták azt is, hogy hogyan tudtak offshore vállalatok nevében fiókot regisztrálni a Binance felületén.

Emellett úgy látják, hogy a Binance nem alkalmazott hatékony eszközöket a pénzmosás megakadályozásért, nem tettek érdemi erőfeszítéseket, hogy felfedjék a felhasználóik tényleges kilétét, és nem nagyon jelentettek gyanúsnak ítélt felhasználókat a hatóságok felé, pedig ez is kötelességük lett volna.

A Binance irataiból emellett olyan részletek is kiderültek, hogy 2020 augusztusában a vállalat 63 millió dollárt keresett értékpapír-kereskedések utáni jutalékokból, és a fiókjainak 16 százaléka lehetett amerikai felhasználóké. A vállalat emellett a CFTC szerint semmisített is meg dokumentumokat, az amerikai felhasználóikkal pedig a titkosított üzenetküldésekre lehetőséget adó Signalon kommunikáltak.

A CFTC már legalább 2021 óta vizsgálódik azzal kapcsolatban, hogy a Binance lehetővé tette-e amerikai felhasználók számára, hogy kriptoderivatívákkal (származtatott ügyletekkel) kereskedjenek a felületen. Ez ugyanis tilos az Egyesült Államokban, és a nagy kriptotőzsdék, mint amilyen a tömeges csalás miatt bebukott FTX is volt, úgy oldották ezt meg, hogy volt egy külön amerikai kirendeltségük, melyen keresztül az amerikaiak kevesebb, a hatóságok által kevésbé kockázatosnak ítélt eszközzel kereskedhettek. Csakhogy a vád szerint a Binance beengedte az amerikai ügyfeleket a globális tőzsdéjére is.

Az Egyesült Államokban a derivatívákkal való kereskedésre szigorúbb szabályok vonatkoznak, csak az amerikai hatóságoknál regisztrált felületek végezhetnek ilyen tevékenységet, ugyanakkor korábbi hírekből lehet tudni, hogy a kritpo alapú származtatott ügyletekkel alighanem hiába is akart volna regisztrálni bárki a CFTC-nél. A keresetből kiolvasható az is, hogy a kormányügynökség főleg a nagyobb tőkéjű, amerikai székhelyű pénzügyi vállalatok ügyfelként fogadásáért lehetett ki a Binance-ra.

A Binance ellen párhuzamosan amúgy az amerikai adóhatóság is vizsgálódik, mellette pedig a pénzmosás-ellenes intézkedések betartásának kérdése miatt szövetségi ügyészségek is nyomoznak már.

A kriptovilágba 2017-ben berobbanó Binance, illetve vezetője, CZ sokáig az egyik leghangosabb képviselője volt annak a nézetnek, hogy a kriptokat nem szabad és lehet szabályozni, de az utóbbi időszakban már több alkalommal jelezték, hogy készek megállapodni az amerikai hatóságokkal, illetve hogy kezelték a korai években felmerülő compliance problémákat.

A Binance mögött álló Binance Holdings a Kajmán-szigetekre van bejegyezve, és a vállalatnak, hiába bonyolít sok milliárd dolláros forgalmat, nincs hivatalos székhelye. A hétfői hírt a CTFC keresetéről a Binance váratlannak és csalódást keltőnek nevezte, és közölték, hogy az elmúlt két évben jelentős befektetéseket tettek azért, hogy biztosítsák, nincsenek aktív amerikai ügyfeleik a platformon. Twitteren CZ annyit írt követőinek, hogy 4, ami a Financial Times szerint arra utal, hogy hagyják figyelmen kívül az álhíreket és a támadásokat.

CZ és a Binance komoly szerepet játszott az FTX összeomlásakor is: a Sam Bankman-Fried által felépített, majd tömeges csalásokkal lebukó kriptotőzsde sztorija alapvetően forgatta fel a kriptovilágot, és gyakori vélemény, hogy annak is köszönhetően lettek ennyivel határozottabbak és elszántabbak az amerikai hatóságok.