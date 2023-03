Húsvéti élelmiszerkörkép: egy kiló kötözött sonkát már 2690 forintért is vehetünk, a bárányhús és a torma viszont ritka és drága

Miután nemrég a sonka árának emelkedése került a hírekbe, és az élelmiszer-infláció is szárnyal, felmerült a kérdés: mennyiért lehet beszerezni a húsvéti élelmiszereket szűk két héttel az ünnep előtt? Minden családnak megvannak a maga hagyományai, hogy mit esznek ilyenkor, ezért most azokra a cikkekre koncentráltam, amik közül jó eséllyel a legtöbb minden asztalon megtalálható: sonka, tojás, hónapos retek, újhagyma, fonott kalács, torma, bárányhús, és bár jellemzően nem az asztalra kerül, muszáj volt körülnézni a csokinyulak között is.

Budapesten összesen kilenc különböző helyre mentem el felmérni a kínálatot és az árakat március 24-28. között:

a józsefvárosi Teleki téri piacra, ahol van hentes, pékség, zöldség-gyümölcs kiskereskedő, hétvégén pár őstermelő-kistermelő;



a Teleki téri Lidlbe;



az újpesti, Árpád úti CBA Prímába;



az óbudai Auchanba;



a csak vasárnaponként tartott Pancs termelői piacra a Ferencvárosba;



a II. kerületben a Rózsakert Bevásárlóközpontban lévő Sparba;



a Hússzabóság nevű hentes Rózsakertben lévő egységébe;



a Népszínház utcai Troya török szupermarketbe bárány miatt;



és a Fehérvári úti vásárcsarnokba, ahol szintén van több hentes, pékség, zöldség-gyümölcs kiskereskedő, illetve őstermelők-kistermelők.



Nem mindenhol találtam mindent, sőt a tormát és a bárányhúst kifejezetten vadászni kellett, de azért az adatok összesítésével így is elég jó képet lehet kapni. Minden helyen igyekeztem megnézni azt is, hogy az egyes termékeknél milyen skálán mozognak az árak. Az biztos, hogy a nagyobb akciókat még csak most kezdik el az üzletek, tehát biztosan be lehet majd szerezni pár dolgot a cikkünkben szereplő áraknál kevesebbért is.

Sonka

Mivel disznóalkatrészből mindenhol széles a kínálat, kizárólag a kötözött combsonkára koncentráltam. Ha valaki mást szeretne venni, bőven találhat szívsonkát, diósonkát, kötözött lapockát is (utóbbi ráadásul jóval olcsóbb is a combnál), csülköt, stb.

Üzletben a legolcsóbb kötözött sonkát az Auchanban árulták 2690 Ft/kg áron, de ott kapható a legdrágább is, 4990 forintba került kilónként. A Teleki téri piacon a henteseknél 4280 és 4550 Ft között voltak a sonkák, a Fehérvári úti csarnokban 3798-5199 Ft/kg között, a Rózsakertben a hentesüzletben 6490 Ft/kg „István gazda” hagyományos kötözött mangalicasonkája.

A legolcsóbb kistermelőnél kapható sonka a Teleki téren volt, mindössze 4800 Ft/kg. A Pancs termelői piacon 6000 Ft/kg, a Fehérvári úton 5200 és 6000 között mozogtak az árak kilónként.

Tojás

Ebben szintén nagy a szórás aszerint, hogy milyen tartásból származó és mekkora méretű tojásokat keresünk. A Lidlben árulják a mezőny legolcsóbb tojását, 62 forint darabja, míg a szintén itt kapható bio tojás majdnem kétszer annyi, darabja 109 forint. De a Lidlhez képest az Auchanban és a Sparban is csak 0,9 forinttal kell többet fizetni a legolcsóbb tojásért. Ezzel szemben a legdrágább tojást a CBA Príma forgalmazza, 130 Ft/db, miközben a legdrágább Auchanos tojás például csak 99,9 Ft/db. Egyébként még a piacokon se nagyon láttam 115-120 forintnál többért tojást, még kistermelőknél sem, a zöldségeseknél pedig simán lehet venni 65-85 forintos tojást is.

Fonott kalács

Kalácsot éppenséggel süthetünk otthon is, de most vegyük azt a helyzetet, hogy nincs időnk imádkozni az élesztőnek. A szupermarketláncok kalácsai olyan szempontból csalódást okoznak, hogy ezek a fél kilót sem érik el. A Lidles 0,3 kilós vaníliás fonott kalács a legolcsóbb, 1372 forintba kerül kilója. Mindenhol máshol fél kilósak a kalácsok, de az ünnep közeledtével biztosan több helyen árulnak majd nagyobb méretben is.

A legdrágább bolti kalácsot a Rózsakertben láttam, 1996 Ft/kg volt az ára. Ez például kicsivel több, mint a Teleki piac pékségében, ott 1980 Ft/kg. Nem meglepő módon a kézműves kalács a legdrágább mulatság, ezek kilóját 2300-2800 forintért adják a Pancson. A Fehérvári úti csarnokban épp nem volt olyan kistermelő, aki házi kalácsot árult volna.

Hónapos retek

Itt szintén több faktor meghatározta az árat, egyrészt a gumók mérete, másrészt a frissessége. Kicsit fonnyadt retket lehet venni akár 199 forintért is (Teleki piac), sőt 179 forintért is (Spar). A biztató külsejű retkek a Telekin 299 forintnál kezdődtek, őstermelőnél pedig 350 forintba került. A Fehérvári úti csarnokban a kiskereskedők és az őstermelők árai közt nem volt óriási különbség, nagyon szép retekért így is, úgy is legalább 400 forintot kell fizetni. A legdrágább retket a Pancson árulták, 580 forintért, szépnek mondjuk tényleg szép volt. Hiper- és szupermarketekben 299-349 között mozog ez a zöldség.

Újhagyma

Hasonló vele a helyzet, mint a retekkel. A legolcsóbb, vékonyka kis újhagymát a Telekin találtam, 250 forintba került volna egy csomó őstermelőnél, míg a legdrágábbat szintén őstermelőnél láttam, csak a Fehérvárin - 600 forintba került, de sokkal nagyobb is volt. Üzletekben stabilan 349 körül van az újhagyma, nagybaniról szállító zöldségeseknél a Telekin 399 forint, míg a Fehérvárin 449 forint volt a legdrágább csomó.

Torma

Szigorúan nem üveges, előre reszelt, hanem egész tormát kerestem, de majdnem befürödtem vele. Összesen három helyen lehetett kapni: a Teleki téri piacon 2499 forintba került kilónként, az Auchanban 2799 forintba, a Fehérvári úti piacon pedig őstermelőnél 3000 forintba.

Bárányhús

A másik, amivel majdnem lyukra futottam húsvéti konyhaturném során, a friss bárányhús volt, egészen pontosan combot kerestem. A Jó könyvünkben is szereplő Troya török szupermarketben mindig remek a hentesáru, és bár ez alapból nem egy olcsó üzlet, a csontos báránycombnak mégis itt volt a legbarátságosabb ára. Aki egy egész combot bedobna a sütőbe, az 5400 Ft/kg áron megveheti itt, de a kockázott bárányhúsért is kilónként csak 6550 forintot kell fizetnie. Filézve nem volt kitéve, de megcsinálják azt is, bár hogy ez feláras-e, elfelejtettem megkérdezni.

A Fehérvári úti csarnok egyik hentesénél (a mozgólépcsőnél rögtön a sarkon) 8000 forint a báránycomb kilója, de jobb előre érdeklődni, melyik nap érkezik. A Rózsakertben a Hússzabóságban 9490 forintba kerül egy kiló filézve. A Sparban 9690 Ft/kg, az Auchanban pedig 9799 Ft/kg a vákuumcsomagolt báránycomb.

Csokinyuszi

És végül, az elmaradhatatlan csokoládényúl. Ebből aztán tényleg annyiféle márka, íz és méret van, hogy kénytelen voltam szelektálni: végül a 90 gramm fölötti - tehát tisztességes méretű -, üreges nyulak árát vizsgáltam. A legolcsóbb csokinyuszit a Lidlben lehet kapni a felsorolt szupermarketek közül, kilója 3993,3 forint, és ez 150 grammos. Az Auchanban 4660 volt a legpénztárcabarátabb, noname nyúl, de a legdrágább, a 100 grammos mogyoródarabkás Lindt csokinyúl is itt kapható (17990 Ft/kg).

Az Árpád úti CBA-ban elég szűkös volt a választék, de a legolcsóbb csokinyuszi - egyébként Kinder - is 8627 Ft/kg. A Rózsakert Sparban pedig összesen ha háromféle nyuszi volt, és olcsóságról nem beszélhetünk, mert a legalacsonyabb árú nyúl kilója is 9991,6 forint volt, míg a legdrágább ugyanaz, mint az Auchanban, ugyanannyiért.

Illusztráció: Tamás Bence Gáspár / 444