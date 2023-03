Olaszország nem kér a laboratóriumban előállított húsokból

Az élelmiszer-örökség védelmének érdekében Olaszország betiltaná a mesterséges módon előállított húsokat - írja a BBC. Mindezt annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Szingapúr élelmiszer-biztonsági hatóságai már jóváhagyták a szintetikus húsok árusítását, és várhatóan az EU is támogatni fogja a forgalomba hozatalukat.

Olaszország jobboldali kormánya támogatta azt a törvényjavaslatot, ami betiltaná a laboratóriumban előállított húsok és más szintetikus élelmiszerek forgalomba hozatalát az országban. Szerintük a törvénnyel védenék az olasz élelmiszer-örökséget és az állampolgárok egészségét. Ha a javaslatokat elfogadják, a tilalom megszegése akár 60 000 eurós, azaz majdnem 23 millió forintos bírságot vonna maga után.

Francesco Lollobrigida, aki a mezőgazdasági és élelmiszer-szuverenitásért felelős minisztériumot vezeti és a nemrég elhunyt Gina Lollobrigida, minden idők egyik legnagyobb olasz filmsztárjának a rokona, a törvényjavaslat kapcsán az olasz élelmiszeripari hagyományok fontosságáról beszélt. Szerinte „a laboratóriumi termékek nem garantálják a minőséget, a jó közérzetet és az olasz étel- és borkultúra védelmét, amihez hagyományaink egy része kapcsolódik”. Lollobrigida ráadásul nem csak ugyanannak a szélsőjobboldali Olasz Testvérek pártnak a tagja mint a miniszterelnök, Giorgia Meloni, hanem ugyanannak a családnak is a része. A miniszter ugyanis a miniszterelnök húgát vette feleségül.

Lollobrigida mellett a mezőgazdasági termelők érdekképviseletei is dicsérték a lépést, mint például a Coldiretti is, akik az elmúlt hónapokban több mint félmillió aláírást gyűjtöttek össze, a „természetes élelmiszerek védelmének érdekében és a szintetikus élelmiszerekkel szemben”. Az ő petíciójuk aláírói között van Giorgia Meloni miniszterelnök is. „Csak a gazdáinkkal együtt ünnepelhetünk egy olyan intézkedést, ami az élvonalba helyezi őket” - mondta a miniszterelnök egy a Coldiretti által szervezett flashmobon.

A műhúsokat ellenző törvényjavaslat több olyan kormányrendelet nyomán született, amik betiltották a rovarokból, például tücskökből és sáskákból származó lisztek pizzában vagy tésztában való felhasználását. A miniszterek mindkét intézkedés indokaként Olaszország nagyra becsült mediterrán étrendjére hivatkoztak.

A nemrég jóváhagyott javaslatok célja, hogy betiltsák az állati sejtekből, az állat megölése nélkül előállított szintetikus élelmiszereket, így a húsok mellett a laboratóriumban előállított halakra és a szintetikus tejre is vonatkoznának.

Bár az Európai Unióban eddig nem engedélyezték a mesterséges módon előállított húsok forgalomba hozatalát, de az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) korábban már világossá tette, hogy a sejtalapú mezőgazdaság, például a tenyésztett hús „ígéretes és innovatív megoldásnak tekinthető... az egészséges és környezetbarát élelmiszerrendszerek számára”. Emellett a Nemzetközi Állatvédelmi Szervezet (Oipa) is hangsúlyozta, hogy a laboratóriumban előállított húsok, bár állati sejtekből származnak, „etikus alternatívát nyújtanak”, mivel nem sértik az állatok jólétét, a környezeti fenntarthatóságot vagy az élelmiszer-biztonságot.

Több szakértő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Olaszország hiába fogadja el a közeljövőben a törvényjavaslatot, mivel hosszútávon az áruk és szolgáltatások szabad mozgása miatt nem tudna fellépni az EU-n belül előállított szintetikus hús értékesítésével szemben, ha az uniós jóváhagyást kapna.