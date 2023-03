Rászálltak a rendőrök Hadházyra a Karmelita előtt, szabálysértési eljárást indítanak ellene

Igazoltatták a rendőrök a Karmelita kolostor előtt a Momentum frakciótagjaival együtt kordonbontással tiltakozó Hadházy Ákos képviselőt, majd eljárást indítottak ellene.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Tudósítónk, Ács Dániel szerint a politikus ellen szabálysértési eljárás indul a gyülekezési törvény megsértése miatt. Hadházy a rendőrökkel is közölte, hogy ezt jogtalannak tartja, a törvényt szerinte nem sértették meg, és ő amúgy is hivatalos személyként van jelen. A parlamenti képviselő azt mondta, hogy nem ők sértettek törvényt, hanem az évi sok milliárdból propagandagépezetet fenntartó kormány.

Képviselőként Hadházynak mentelmi joga van. A sérthetetlenség ebben az esetben azt jelenti, hogy csak az Országgyűlés előzetes hozzájárulásával lehet ellene szabálysértési eljárást indítani. Ez alól kivétel, ha Hadházy önként lemond a mentelmi jogáról. Hadházy Ákos tudósítónknak elmondta, hogy már az előző kordonbontás miatt is eljárás indult ellene, mentelmi jogáról abban is lemondott, és ezt most is megteszi.