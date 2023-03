Az ügyészség meg sem próbálta kideríteni, hogy ki volt Tóni, Barbara és Ádám

Ezt Facebook-oldalán írta Hadházy Ákos független képviselő, aki bejegyzéséhez mellékelte a levelet is, amiben szerinte az ügyészség hivatalosan is elismerte, hogy meg sem próbálták kideríteni, kik voltak, akik egy koncessziós eljárást akartak maguknak kiíratni. Vagyis hogy ki volt Tóni, Barbara és Ádám, „akivel Schadl haverja a betegszállítás és a rendezvénybiztosítás monopóliumát biztosító koncesszióról tárgyalt”.

Hadházy szerint Polt Péter eddig csak annyit válaszolt, hogy „a nyomozás során nem merült fel bűncselekmény gyanúja”, most viszont ahogy Hadházy fogalmazott:

„papírunk van róla, hogy nem is nyomoztak, hiszen ha akár a kisujjukat is mozdították volna, akkor hivatalosan is tudniuk kellene, hogy Rogánról van szó”. Hadházy egyébként összesen kilenc kérdést küldött írásban, ezek többségére nem kapott választ, de az egyik válasz még így is fontos szerinte, miután „azért nem tudják, hogy kivel beszélgetett Grécs László, mert meg sem próbálták kideríteni”.

Szerinte „amit az ügyészség a Schadl-Rogán ügyben véghez vitt, egyszer tanítani fogják a jogi egyetemeken, de előtte remélhetőleg a nyomozás elszabotálásáért felelős személyek a bíróság elé kerülnek hivatali visszaélésért”.