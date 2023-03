Cannes-ban fogják bemutatni Scorsese új filmjét

Az idei cannes-i filmfesztiválon, május 20-án lesz Martin Scorsese legújabb filmjének, a Killers of the Flower Moonnak az ősbemutatója, erősítette meg a már egy ideje híresztelt információt a fesztivál szervezőinek közleménye. A film főszerepeit Scorsese karrierjének két legfoglalkoztatottabb színésze, Leonardo DiCaprio és Robert de Niro játsszák, és a friss Oscar-díjas Brendan Fraser is főbb szerepet visz.

A következő díjszezon egyik nagy esélyesének tartott Killers of the Flower Moon története az 1920-as években, az USA-ban játszódik. Az FBI egyik első nagy dobásából - és botrányából - indul ki, amikor is az olajban gazdag területen élő Osage törzs tagjait rejtélyes módon meggyilkolták. A film David Grann azonos című regényének adaptációja.

Az Apple TV pénzéből készített alkotást október 6-án premier előtti vetítéseken mutatják be, várhatóan október 20-án a mozikban is bemutatják, mielőtt felkerül az internetre, írja a Filmtett.



"Martin Scorsese életét a hetedik művészetnek szentelte, és ebben a cannes-i fesztivál számos alkalommal társa volt" - írja közleményében a fesztivál. Martin Scorsese új filmje az első, amelynek cannes-i bemutatóját bejelentették a szervezők.

A tavaly nyolcvanéves, Oscar-díjas amerikai filmrendező számára az áttörést pont a Taxisofőr hozta meg, amellyel 1976-ban elnyerte a cannes-i fesztivál fődíját, az Arany Pálmát. Bár rendszeres vendége a seregszemlének, 1986 óta nem szerepelt filmje a hivatalos programban. Abban az évben a Lidérces órák elnyerte a legjobb rendezés díját, majd 1988-ban ő volt a zsűri elnöke. (via MTI)