Navracsics szerint nem baj, hogy megcsúsztunk az EU-s pénzekkel, meg nem is nevezné ezt csúszásnak

Navracsics Tibor szerint nem a csúszás a megfelelő kifejezés arra, hogy a kormány által vállalt határidőre nem teljesülnek az uniós pénzekért tett vállalások. A területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter pénteken az Inforádióban beszélt arról, hogy szerinte a csúszás azt jelenti, ha valaki úgy nem készül el, hogy a másik fél ehhez nem járul hozzá, ám jelen esetben Brüsszel jelezte, hogy nem gond, ha később fogadják el a törvényjavaslatokat.

photo_camera Navracsics Tibor 2022. szeptember 18-án, vasárnap jelentette be sajtótájékoztatóján, hogy beterjesztik az Integritási Hatóság felállításáról szóló törvényjavaslatot. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Navracsics a Partizánnak azt mondta január közepén, hogy lemond, hanem sikerül megegyezni az Erasmus-pénzekről. Akkor március végi időpontot emlegetettek határidőként. A Portfólió emlékeztetett arra, hogy a kormánynak nem sikerült tartania az önkéntes március 31-i határidejét, hogy olyan intézkedéseket fogadtasson el, amikkel feloldja többféle uniós támogatás blokkolását. Magyarország ugyanis többek között vállalta, hogy a hónap végéig társadalmi egyeztetésre bocsátja, és meg is szavazza azt az igazságügyi reformot, ami az összes uniós forrás kifizetéséhez szükséges. A nagyjából harminc feltétel közül pedig ez, és a felsőoktatás szabadsága, azaz a – 21 „modellváltó” egyetemet is fenntartó – közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása különösen fontos.

„Az igazságszolgáltatás függetlensége témakörében van egy-két olyan apróbb részlet, amely további egyeztetést kívánt, most már ezek az egyeztetések is a vége felé járnak és nem csak az Európai Bizottsággal, hanem az itthoni szereplőkkel is” – mondta a miniszter, hozzátéve, hogy pont a konzultáció az, ami több időt igényel. Emellett azt is elmondta, hogy egyeztettek az Országos Bírói Tanáccsal, az Országos Bírósági Hivatallal és a Kúriával is.

A miniszter szerint az, hogy most március 31-e után pár nappal fogadja el az Országgyűlés a törvénycsomagot az Európai Bizottság „tudtával, sőt aktív támogatásával történt”.

Arra, hogy hogyan állnak összességében a tárgyalások az uniós pénzekről Navracsics tömören csak úgy reagált, hogy „jól”. Részletesebben kifejtve hozzátette, hogy időarányosan tartják a menetrendet, jól haladnak a tárgyalásokkal, így idén egészen biztos, de ő abban bízik, hogy már az év első felében megérkeznek az első uniós források. Ráadásul abban is biztos, hogy nyárig sikerül megállapodni az Erasmus-ügyről is.

Navracsics emellett örömhírnek nevezte, hogy közben három ellenzéki vezetésű város közvetlen uniós forráshoz juthat. Kiemelte, hogy a kormány szakértőinek segítsége kellett ahhoz, hogy Miskolc, Pécs és Budapest sikerrel pályázzon. Mint elmondta, az egyik kapcsolódó állami háttérintézményt, a Magyar Fejlesztésösztönző Irodát most aktívabb üzemmódba is kapcsolták, hogy létrehozzanak az önkormányzatokkal együtt olyan nemzetközi konzorciumokat, amik sikerrel pályázhatnak közvetlen uniós forrásokra.