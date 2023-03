Végül Törökország is jóváhagyta a finn NATO-csatlakozást

A magyar parlamenthez hasonlóan első körben a a török törvényhozás is csak a finn NATO-csatlakozást szavazta meg csütörtök este. A NATO 30 tagállamából már csak Törökországnak kellett hozzájárulnia Finnország csatlakozásához. A török parlament jelenlévő 276 képviselője egyhangúlag hagyta jóvá a csatlakozási jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényt. Ezzel a finnek akár már a jövő héten a NATO 31. tagállamává válhatnak. A felvételt pedig a NATO-tagállamok kedden és szerdán esedékes külügyminiszteri találkozóján véglegesíthetik.

Finnország a szomszédos Svédországgal együtt tavaly májusban adta be csatlakozási kérelmét. Ahhoz, hogy a két állam a szervezet tagjává váljon, mind a 30 NATO-tagállamnak el kellett fogadnia és ratifikálnia kellett a szervezet bővítését. Korábban a finnek és a svédek közölték, hogy közösen akarnak belépni a NATO-ba.

Svédország csatlakozását a törökök továbbra is blokkolják, és egyelőre a magyar vezetés is ott tart, hogy Orbán Viktor politikai igazgatója a Twitteren listázza azokat a svéd politikusokat, akik valaha rosszat mondtak a magyar kormányról. Recep Tayyip Erdoğan török elnök azzal vádolja a svédeket, hogy kurd fegyvereseket fogad be és engedélyezi nekik, hogy Stockholmban tüntessenek.

Finnországnak 1340 kilométeres közös határa van Oroszországgal, ezért a csatlakozás kellemetlenül érinti a NATO-fóbiás Vlagyimir Putyint. Valamint a finneké egyik legerősebb tüzérségi arzenálja Nyugat-Európában. Sauli Niinistö finn államfő közleményben mondott köszönetet a NATO tagállamainak, hogy támogatták országa csatlakozását. (BBC/MTI)