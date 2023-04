Donald Trump a vádpadon

Donald Trump volt amerikai elnököt pénteken bűncselekménnyel vádolták meg, mert 2016-ban lefizetett egy pornószínésznőt, hogy hallgasson az afférjukról.

A manhattani ügyészség által összegyűjtött bizonyítékok alapján vádesküdtszék döntött a vádemelésről.

Az Egyesült Államok történetében soha nem vádoltak meg bűncselekménnyel hivatalban lévő vagy volt elnököt.

A magát áldozatnak beállító Trump rövid távon erősödhet a büntetőper körüli médiacirkusz miatt, de legalább ennyit veszít is.

Semmi sem jelzi jobban, mennyire megváltozott az USA belpolitikai klímája, mint hogy egy konzervatív (republikánus) politikus szexbotránya nemhogy gyengítené, még növeli is a népszerűségét. Vádat emeltek az újrázásra készülő volt amerikai elnök ellen, de ez csak növeli annak a valószínűségét, hogy megnyeri a republikánus előválasztást.

Donald Trump persze nem lenne Donald Trump, ha ez nem vele történne, és ha nem gyártana magának szenvedéstörténetet abból, hogy az ügyeskedéssel, hazudozással és manipulációval töltött élete vége felé felelnie kell a tetteiért.

A vádemelés a hírek szerint készületlenül érte Trumpot és a jogi csapatát. Arra számítottak, hogy az exelnök harciassága, hogy e hét keddre várja a vádemelést és bilincsben tervez bevonulni az ügyészségre, megteszi a hatását, és a manhattani ügyészség késlelteti vagy akár ejti az egész ügyet.

Nem ez történt, Trump pedig kezdhet készülni rá, hogy a vádlottak padján találja magát. A hírek szerint kész alávetni magát az eljárásnak és megjelenni, bár erősen tart a pertől és a szereptől. Az első tárgyalás jövő kedden lesz.

Mi az ügy?

A Stormy Daniels művésznevű pornószínésznő 2006 nyarán ismerkedett meg Trumppal, és állítása szerint rögtön le is feküdt vele. A volt elnök nyolc évvel korábban jött össze mostani feleségével, Melania Trumppal, az esküvőjük 2005-ben volt, és Melania nem sokkal a Daniels-affér előtt szült. Daniels úgy emlékszik, hogy Trump nem aggódott a következmények miatt, inkább lekezelően bánt vele.

A nő 2011-ben beszélt az esetről egy magazinnak. A lap kérésére elvégzett poligráfos vizsgálat megerősítette, hogy igazat mond, az interjú mégsem jelent meg. Daniels tiltotta le, mert – állítja a nő – megijedt, amikor egy ismeretlen férfi a kocsijához lépett és megfenyegette, hogy történhet valami a kocsiban ülő kislány mamájával, ha nem száll le Trumpról és felejti el a sztorit.

photo_camera Stormy Daniels az ügyvédjével a manhattani szövetségi bíróság előtt, 2018-ban. Fotó: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ/AFP

Daniels a 2016-os elnökválasztási kampány utolsó heteiben, amikor Trump és Hillary Clinton fej-fej mellett álltak, megpróbálta pénzzé tenni a sztoriját. Végül azonban nem a média vette meg. Pár nappal a 2016-os elnökválasztás előtt Trump ügyvédje, Michael Cohen 130 ezer dollárt fizetett Danielsnek, hogy hallgasson az ügyről.



Miért van bajban Trump?

A kifizetést Cohen először tagadta, de 2018-ban, a saját büntetőügyében már eskü alatt ismerte el, ahogy azt is, hogy a cél Daniels elhallgattatása volt. Trump mindössze annyit erősített meg, hogy a pénzt utóbb részletekben megadta Cohennek, de a szexet mindvégig vehemensen tagadta. Az ő verziója szerint azért fizetett, hogy a megalapozatlan vádak ne ártsanak a házasságának.

Megvásárolni valakinek a hallgatását nem bűncselekmény (ahogy a házasságon kívüli szex sem az). Trump gondja az, hogy a kifizetésekre kampányidőszakban került sor. Cohen vallomásából pedig kiderült, hogy a kínos ügy eltussolásával a cél a közvélemény, azon keresztül pedig a választás eredményének a befolyásolása volt, tehát az erre fordított pénz kampányköltségnek minősül.

A kampánykiadásokat a jelöltek kötelesek nyilvánosságra hozni, hogy a közvélemény tisztán lásson, a választási hatóságok meg ellenőrizhessék a számokat. Ezt a pornószínésznőnek kifizetett pénz esetében Trump értelemszerűen el akarta kerülni. A vádirat Trump első tárgyalásáig nem publikus, és most mindenki azt találgatja, pontosan mi állhat benne.

Megállhat-e a vád?

A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy a Cohennek kifizetett összegeket Trump személyes közreműködésével címkézték át ügyvédi díjnak, vagyis hamisan könyvelték el. Ahhoz azonban, hogy ez ne csak egy évig terjedő börtönnel sújtható szabálysértésnek, hanem bűncselekménynek minősüljön, még legalább egy további vádpontnak is kapcsolódnia kell.

photo_camera Trump-merchandise New Yorkban, a Trump Tower előtt, a vádemelés napján Fotó: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP

Alvin Bragg manhattani főügyész tarsolyában tehát valami másnak is lennie kell. A New York Times két forrástól is úgy értesült, hogy a vádirat több mint két tucat vádpontból áll. A legvalószínűbbnek egyelőre az tűnik, hogy Trumpot tiltott kampányfinanszírozással is vádolják: a Cohenen keresztül Danielsnek kifizetett összeggel valójában saját elnöki kampányát finanszírozta, ám ezt megkísérelte eltitkolni.



Ez azonban jogilag nagyon ingoványos terület. Szakértők szerint ugyanis ezt a két vádpontot, a hamis könyvelést és a szövetségi kampányszabályok megsértését New York államban még soha senki ellen nem párosította az ügyészség. Hacsak nincs Alvin Bragg főügyésznek valamilyen nagyon erős aduja, simán megtörténhet, hogy a bíró kihajítja az egész ügyet, vagy visszaminősíti szabálysértéssé.

Mi következik most?

Mivel nem erőszakos cselekményekkel vádolják, Trumpot nem fogják bent tartani, és ügyvédje úgy értesült, hogy keddi érkezésekor nem is bilincselik meg. Leveszik viszont majd az ujjlenyomatát és rabosító fotó is készül róla. De még ha minden, egyelőre nem ismert vádpontban bűnösnek is találnák, akkor sem valószínű, hogy letöltendő börtönbüntetést kapna.

Az újraválasztásán munkálkodó volt elnök közben mindent elkövet, hogy az ellene zajló eljárást a saját kampánycéljaira használja. Boszorkányüldözésről beszél, a kampányba történő legmagasabb szintű beavatkozásról, politikai üldöztetésről. Hogy a demokraták olyat tettek, amit még soha: vádat emeltettek egy teljesen ártatlan ember ellen. Az afroamerikai ügyészt, Alvin Bragget, akit szerinte Soros György maga választott a feladatra, Trump rasszistának, degenerált pszichopatának és söpredéknek nevezte, és nekiment már a pert vezető bírónak is.

Jó-e Trumpnak, hogy ez az ügye jutott el először a vádig?

Megdőlt a teória, hogy azért nem sikerült eddig egyetlen Trump elleni vizsgálatban sem eljutni a vádemelésig, mert az ügyészek tartanak tőle. Persze az, amit Alvin Bragg Trumptól, a republikánus politikustársaitól és a keményvonalas Trump-szektától kap, nyilván sokakat riaszt. De a volt elnök most ezzel együtt is bekerül az igazságszolgáltatás fogaskerekei közé, a sorsáról esküdtszék dönt majd, és az amerikai büntetőperek minden színpadiassága ellenére ettől a ponttól már nem sokra megy a megszokott eszközeivel, a fenyegetőzéssel, a gúnnyal, az alázással, a gátlástalan manipulációval.

photo_camera Alvin Bragg manhattan-i főügyészt kikísérik a Trump elleni vádemelés napján. Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP

Sokan dühösek, amiért a komolytalan Daniels-ügyben történt az első vádemelés Trump ellen. Attól tartanak, hogy a most ismert információk alapján nem túl biztos alapokon álló vád esetleges teljes vagy részleges összeomlását Trump eredményesen használhatja majd fel arra, hogy a többi, lényegesen súlyosabb, és bizonyítékokkal vélhetően sokkal jobban alátámasztott eljárást is hiteltelenítse.



Mivel vádolják még Trumpot?

Pár kisebb súlyú ügy mellett Trump ellen további vádemelések, illetve komoly eljárási fordulatok várhatók az alábbi ügyekben.

A 2021. január 6-i Capitolium elleni támadásban betöltött szerepe miatt egyebek mellett államellenes összeesküvéssel és lázítással gyanúsítják.

A 2020-as elnökválasztás georgiai szavazatszámlásakor történtek miatt választás eredményének meghamisítására tett kísérlet miatt nyomoznak ellene, ráadásul ebben az ügyben bármelyik pillanatban vádat emelhetnek ellene.

A New York-i főállamügyész Trump és a cégei ellen kártérítési pert indított, amiért ingatlanjainak szándékos felülértékelésével megtévesztette a neki hitelező bankokat és a biztosítókat. Trumpot a 250 millió dolláros bírság mellett a cégvezetéstől is eltilthatják.

Ki mit nyer a Trump-pereken?

Mindennek elsősorban a valójában már javában zajló republikánus előválasztás miatt van jelentősége. A jelenleg fő esélyesnek számító Trump vetélytársai, köztük Ron DeSantis floridai kormányzó nem akarják magukra haragítani a Trump-hívőket, inkább úsznak az árral és maguk is megengedhetetlen Amerika-ellenes beavatkozásnak nevezik a vádemelést.

A vádemelés jó muníció Trumpnak, növeli az összeesküvés-elméletekre fogékony republikánus szavazók körében a népszerűségét, gyengíti az ellenfeleit. Ám mindez csak az előválasztás megnyerésében segíti, és ez Trump helyzetének a paradoxona. Minél inkább rájátszik a kézenfekvő mártírszerepre, minél jobban bepörgeti a republikánus jobbszélt és vele a kényszerpályán mozgó riválisait, annál nagyobb árat fizet érte később ő és valószínűleg a Republikánus Párt is.

2024 őszén ugyanis az elnökválasztást is meg kéne nyernie. És az elővárosokban élő ingadozó, de legalábbis nem megrögzött Trump-hívő szavazók, különösen a nők szemében közel sem fest olyan jól egy közvádas, részben nők ellen elkövetett bűncselekmények sorával (egy szexuális erőszak ügyben rágalmazással is gyanúsítják) megvádolt elnökjelölt. Ezt Trump vetélytársai, a republikánus párt vezetői és stratégái is mind tudják, így egyelőre tényleg még találgatni sem lehet, hogy a következő hónapokban milyen politikai és közéleti fordulatokat eredményeznek a Trump ellen zajló eljárások.

Címlapkép: Trump támogatói gyülekeznek a floridai Mar-a-Lagói birtok közelében, a volt elnök elleni vádemelés napján. Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

