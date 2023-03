Vádat emeltek Trump ellen, akár négy évet is kaphatna

Péntek hajnalban jött a hír, hogy Donald Trumpot bűnösnek ítélte a manhattani bíróság a Stormy Daniels-ügyben: ezzel ő az amerikai történelem első elnöke, aki ellen büntetőeljárásban vádat emelnek. A folyamat bizonyos szempontból pont olyan lesz, mint bármely más vádlotté, más szempontból teljesen másképp fog kinézni.

A történet röviden, hogy Trump a számára sikeres 2016-os elnökválasztás előtt nem sokkal megbízta hírhedt fixerét, Michael Cohent - aki korábban már beismerő vallomást tett -, hogy fizessen 130 ezer dollárt Stormy Daniels pornószínésznőnek. Ezzel akarta rávenni a nőt, hogy hallgasson a korábbi viszonyukról. A kenőpénzt aztán már elnökként Trump havi részletekben törlesztette Cohennak.

Daniels 2011-ben beszélt először a volt elnökkel való viszonyáról. Akkor egy magazin kérésére poligráfos hazugságvizsgálatot is végeztek rajta, amely azt állapította meg, hogy mindenben igazat mond. A pornószínésznő Trump politikai karrierjének kezdetekor attól tartott, hogy veszélybe kerülhet tíz évvel korábbi futó kapcsolatuk miatt - pláne, hogy állítása szerint már évekkel korábban megfenyegették, hogy sose beszéljen róla. Daniels vallomása szerint megismerkedésük után a volt elnök heti rendszerességgel hívogatta őt rejtett számokról.

A vádak egyelőre nem nyilvánosak. Trump önként feladhatja magát - amire több forrás szerint is komoly esély van, és akár már kedden sor kerülhet rá -, abban az esetben meg kell jelennie a bíróságon, ahová csak a titkosszolgálattal és más bűnüldöző szervekkel való egyeztetést követően utazhat. Ha az ex-elnök beismerő vallomást tesz és kihirdetik a vádat, a beadvány benyújtásával megbeszélik a szabadulás feltételeit, az őt érintő utazási korlátozásokat vagy házi őrizetet, és tájékoztatják Trumpot a jogairól. Az eljárás ezen szakaszában gyakran felbukkannak a kormány ügyvédei és az alperes - Stormy Daniels - is.

Alvin L. Bragg New York-i körzeti ügyész szerint a volt elnök két szabálysértést is elkövetett: amikor részletekben fizette vissza a kenőpénzt, azt ügyvédi költségként számolta el, ezzel meghamisítva a könyvelést; és mivel Cohen a választási kampányban Trump érdekében fizette le Danielst, a kenőpénz valójában tiltott kampánytámogatásnak minősül. A két szabálysértés együtt már kiad egy bűncselekményt, amelyekért együtt akár négy év felfüggesztett szabadságvesztésre is ítélhetnék az egykori elnököt - bár jogi szakértők szerint kétséges, hogy a bíróság vevő lesz az ügyész koncepciójára.

(via CNN)