Joghurttal öntöttek le két nőt egy iráni boltban, amiért nem viseltek hidzsábot, aztán őrizetbe is vették őket

Két iráni nőt őrizetbe vettek, miután terjedni kezdett egy videó, amin egy férfi inzultálni kezdte őket egy kisbolt pultjánál.

A felvételen látható, hogy a nők nem viselnek hidzsábot, a férfi előbb mintha számon kérné ezt rajtuk, majd egy joghurtnak látszó dobozt levesz a polcról, és leönti a fejüket. A férfit ezután az eladó kitaszigálja a helységből.

Az iráni bíróság a videó alapján közölte, hogy a nőket azonosították és őrizetbe vették, amiért szabadon láthatóvá hagyták a hajukat, ami tilos Iránban. Őrizetbe vették a támadó férfit is, akit a közrend megzavarásával vádolnak. A Mizan hírügynökség szerint a bolt tulajdonosát is megintették, hogy tartassa be a törvényeket az üzletben.

Az iráni kormány szombaton jelezte, hogy szigorítana a hidzsáb viselésére vonatkozó törvényeken - ez a válasz a több mint fél éve zajló tiltakozásokra.

Szeptember 16-án a 22 éves Mahsza Amini azután veszítette életét, hogy az erkölcsrendészet őrizetbe vette, mert nem viselte megfelelően a hidzsábot.

Az eset nagy tiltakozási hullámot váltott ki, tömegtüntetések voltak Iránban, amik az előírások eltörlését követelték - ezreket őrizetbe vettek, volt, négy tüntetőt ki is végeztek - és bár a tüntetések ereje mára valamelyest mérséklődni látszanak, sokan, főleg városokban, továbbra is megtagadják a hidzsáb viselését.

Szombaton Hadzsi Deligani képviselő ultimátumot nyújtott be a bíróságoknak: ha két napon belül nem tesznek semmit a fejkendőre vonatkozó szabályok betartatásáért, újabb törvénnyel fogják azt kikényszeríteni. (BBC)