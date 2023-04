Ártatlannak vallotta magát az egykori koszovói elnök a hágai Nemzetközi Bíróságon

Elkezdődött Hashim Thaci egykori koszovói elnök és három vádlott-társának pere a hágai Nemzetközi Bíróságon. A vád szerint Thaci és társai az 1998-1999-es szerb-koszovói konfliktus idején a Koszovói Felszabadítási Hadsereg parancsnokaiként legalább 100 gyilkosságot követtek el. A négy vádlott, akik a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) egykori gerillaszervezetének tagjai, majd a békeidőben az ország vezető tisztségviselői voltak, a meghallgatások kezdetekor mindannyian ártatlannak vallották magukat.

photo_camera Fotó: KOEN VAN WEEL/ANP via AFP

Alex Whiting ügyész szerint mind a négyen politikai ellenfeleket, kisebbségi szerbeket vettek célba. A legtöbb áldozat az albán kisebbségből került ki. Mind Pristinában, mind Hágában sokan tüntettek az egykori elnök mellett, akit a koszovói függetlenedési törekvések hőseként is tisztelnek.

photo_camera Tüntetők Koszovó fővárosában, Pristinában. Fotó: ERKIN KECI/Anadolu Agency via AFP

Thaci 2020-ban lemondott elnöki posztjáról, miután megígérte, ha bíróság elé kellene állnia, azonnal lemond, így megőrizve országa hírnevét. Most két év fogva tartás után az ügyészek azt mondják, a per évekig is eltarthat.

A tüntetők a nyugati vezetőket figyelmeztetik: egykori szövetségesük kerül bíróság elé. Thaci UCK-beli tevékenysége alatt szoros együttműködésben volt több nyugati vezetővel is, Joe Biden akkori elnökhelyettes a koszovói George Washingtonnak nevezte. Sokan úgy érzik, hogy a per magát a koszovói függetlenedést kérdőjelezi meg. (Reuters)