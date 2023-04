Döglött szarvassal megrakott iskolabuszt vezető meztelen férfi menekült több megyén át a rendőrség elől Pennsylvaniaban

Agyzsibbasztó amerikai vígjátékba vagy a Jackassbe illő eseménysor miatt érkeztek bejelentések az Egyesült Államok Pennsylvania államában több település rendőrállomására, írja a helyi katv.com



Ugyanis három megyében is láttak egy férfit, amint egy lopott iskolabusszal száguldozik. Az ámokfutás egy pontján a rendőrök utolérték a buszt. Tony Saunders először le is húzódott az út szélére, aztán meggondolta magát, és menekülni kezdett, mire a rendőrség üldözőbe vette. A hajsza során a férfi majdnem fel is borult, amikor az országútról lehajtva az út peremére csúszott.