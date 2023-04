Vizsgálat indult, hogy tényleg kirúgta-e Hadházy lábát az egyik rendőr a Karmelitánál

Hadházy Ákos a múlt szerdai kordonbontás után kitette az oldalára annak a rendőrnek a nevét és fényképét, aki elmondása szerint szándékosan, erővel elsodorta a lábát, miközben próbálta megakadályozni a Karmelitát körülvevő kordon visszaépítését.

„Nem tehette volna ezt meg tegnap, ha nincs tisztában azzal, hogy a hatalom most megengedi ezt neki, sőt, valószínűleg meg is simogatják majd a kopasz buksiját érte. Pár éve a rendőrség az MTVA-nál még nem mert ilyet tenni, akkor az MTVA biztonsági őreivel végeztették el a piszkos munkát, ők csak nem avatkoztak be”- írta Hadházy.

A független képviselő posztjára kedden reagált a Készenléti Rendőrség. Azt írták, elfogadhatatlannak tartják Hadházy Karmelita kolostornál történt rendőri intézkedéssel kapcsolatos megnyilvánulásait.

„A Készenléti Rendőrség és a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai 2023. április 5-én a Karmelita kolostor előtti területen – ahol több személy lebontotta az építési kordont – hat embert igazoltattak, egy fővel szemben testi kényszert alkalmaztak. A helyszínről a rendőrök senkit nem állítottak elő. Az érintettek a rendőri intézkedés ellen nem éltek panasszal.

Dr. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a közösségi oldalán az intézkedő rendőrökről a becsületük és jóhírnevük csorbítására alkalmas kijelentéseket fogalmazott meg, miközben a rendőri intézkedés ellen ő sem élt panasszal.

A képviselő közösségi oldalára kikerült posztok valóságtartalmának megállapítása, és az intézkedés körülményeinek tisztázása érdekében a Készenléti Rendőrség parancsnoka vizsgálatot rendelt el.

A véleménynyilvánítás szabadságát tiszteletben tartva határozottan visszautasítunk minden, a rendőri állományra és ezáltal a rendőrségre nézve sértő megnyilvánulást és véleményt.”