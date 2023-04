Népszava: folytatódik a centralizálás az egészségügyben, a pénzügy egyik szerve felelhet még a takarításért is

A kórházak gazdálkodásáról, finanszírozásról és az új ügyeleti rendszerről is szó esett „A beteg az első” címmel tartott csütörtöki fórumon, ahol a megyei és városi kórházi vezetők mellett részt vettek az egészségügy irányításáért felelős kormányzati szervezetek, valamint az ágazati szakmai és érdekképviseleti szervek képviselői.

A program második felében Pintér Sándor belügyminiszter tartott előadást, amelyben arról is beszélt, hogy tovább központosítják az egészségügyi intézmények beszerzéseit, továbbá a létesítménygazdálkodással kapcsolatos szolgáltatásokat is. Magyarán a fővárosi fővárosi intézmények és a megyei kórházaktól 2024-től kezdve a Központi Közbeszerzési Főigazgatóság veszi át az őrzés-védelemmel, a takarítással, a műszaki üzemeltetéssel, a karbantartással és az ezekkel összefüggő épületfelújításokkal kapcsolatos feladatokat. Egy olyan szervezet, ami már nem is a belügy, hanem a pénzügyminiszter irányítása alá tartozik. Két fő feladata a központosított közbeszerzések lebonyolítása, valamint a létesítmény-üzemeltetés. 2024-től tehát az állami kórházakban és szakrendelőkben az ablaküveg pótlásától kezdve a gép- és műszerjavításokig mindent központilag kell leszervezni.

Másfél évvel ezelőtt még épp a megyei kórházak vették át a városi kórházak háttérszolgáltatásainak munkatársait és irányítását, és már ezzel is gondok voltak. (Népszava)