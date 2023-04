Már 4 halottja és 28 sérültje van a lövöldözésnek, ami egy buliban történt Alabamában

A legfrissebb hivatalos adatok szerint négyen haltak meg és huszonnyolcan sérültek meg abban a szombati lövöldözésben, ami egy bulin, egy táncstúdióban történt az alabamai Dadeville-ben. A sérültek közül többen kritikus állapotban vannak. A 3000 fős városkában korábban nem történt hasonló eset.

photo_camera Gyászolók az áldozatok emlékére rendezett virrasztáson Dadeville-ben Fotó: MEGAN VARNER/Getty Images via AFP

Egyelőre annyit lehet tudni, hogy a bulin a helyi középiskola egyik pompomlányának szülinapját ünnepelték. A dj, Keenan Cooper azt nyilatkozta a sajtónak, hogy a lány anyját is eltalálták, és úgy hangzott, mintha többen lövöldöztek volna. Cooper szerint leállt a buli, amikor valakit, akinél fegyver volt, elküldtek. Egy órával később kezdett valaki/valakik lövöldözni, a dj annyi gyereket, amennyit csak tudott, a földre rántott. A helyiség tele volt, voltak ott felnőttek is és biztonsági őr is.



A rendőrség egyelőre nem közölt információt arról, hogy bárkit gyanúsítanak vagy őrizetbe vettek-e, a nyomozás folyik. Egyelőre még a buli összes résztvevőjét sem sikerült azonosítani.

Joe Biden közleményében azt nyilatkozta: „Mivé lett a nemzetünk, ha már egy tinédzser sem mehet félelem nélkül a születésnapi bulijába? (...) A gyermekeket legnagyobb számban a fegyverek ölik meg Amerikában, és a számok nem csökkennek, hanem nőnek.” (NBC News)