Közösen azonosította a problémákat az egészségügyi államtitkár és az orvosi kamara elnöke

Úgy tűnik, hogy váltott a kommunikációján a kormány egészségügyi államtitkára, Takács Péter.

Míg korábban olyanokat mondott a Magyar Orvosi Kamarára, hogy „a DK-s MOK-vezetés” Gyurcsány hatalmáért küzd, és „a baloldal politikai megrendelésére” akciózik a kormányzati intézkedésekkel szemben, most találkozott a MOK elnökével, Kincses Gyulával és Soós Zoltánnal, a MOK Háziorvosi Csoport vezetőjével. Először egyeztettek személyesen azóta, hogy kiderült: az orvosok több mint kétharmada a kötelező tagság megszüntetése után is a MOK-ban maradt.

Az egyeztetés után közös közleményt adtak ki. Eszerint a kiemelt témáink között szerepeltek az alapellátás változásai és az új háziorvosi indikátorrendszer.

Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján pedig közösen jelölték ki az alapellátás finanszírozásának főbb irányait.

A MOK elnöke, Kincses Gyula az egyeztetés végén a közös közleményük szerint elmondta, örül annak, hogy a felek között elindult egy érdemi párbeszéd, amely alapjául szolgál a jövőben a közös munkának és a folytatásban sor kerül egy formális Belügyminisztérium – MOK elnökség találkozó megszervezésére.

Takács szerint a szakmai párbeszéd eddig is megvolt.

„Vannak olyan problémák, amelyeket közösen azonosítottunk, és amiknek a megoldásán a továbbiakban együtt fogunk dolgozni”

– közölte Takács.

A közleményük azzal zárul, hogy a Belügyminisztérium továbbra is partnerként tekint a Magyar Orvosi Kamarára, ahogyan eddig is, úgy a jövőben is várja javaslataikat és észrevételeiket az egészségüggyel kapcsolatos kérdésekben.