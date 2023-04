Ismét azok jártak jól, akik nem gondoskodtak magukról

Hétfőn a Magyar Közlönyben rezsit érintő kormányrendelet jelent meg, mégpedig a csökkentés jegyében. Az új szabály szerint az MVM bizonyos fogyasztóknak május 1-jétől 59 százalékkal olcsóbban köteles adni az áramot és 52 százalékkal olcsóbban a gázt.

Az izgalmas kérdés az, hogy kik és miért kapnak ilyen mértékű kedvezményt az államtól.

A rövid válasz: azok, akiket tavaly nyáron kizártak a rezsicsökkentésből, és azóta nem szerződtek le valamelyik magánszolgáltatóval.

Nyáron kirakták őket

Tavaly nyáron a kormány rájött, hogy csődbe megy az ország, ha fenntartja a rezsipolitikáját, aminek az volt az alapja, hogy 2013 végi árakon befagyasztották az áram és a gáz árát a lakossági és bizonyos intézményi fogyasztók számára.

A tavaly nyári intézkedések közismertebb része az volt, hogy a 2013-as árak már csak egy bizonyos fogyasztási szintig maradtak érvényben, az e fölött elhasznált áramért és gázért egy júliusban meghatározott, azóta is érvényben lévő magasabb árat kell fizetni. Ez az új magasabb ár az áram esetében nagyjából kétszerese, a gáz esetében a hétszerese a rezsicsökkentett (azaz a 2013-as) árnak. Ezek a magasabb tarifák egyébként a piaci ár felett vannak éppen, de közben a csökkentett tarifa jóval a piaci ár alatt van, így a végső mérleg megvonásakor az MVM továbbra is veszteséget szenved el a lakosság ellátásakor.

Kisebb visszhangot keltő intézkedés volt, hogy még tavaly júniusban, tehát a rezsicsökkentés visszavágása előtt néhány héttel csökkentették azok körét, akikre a rezsicsökkentés egyáltalán vonatkozott. Kisvállalkozások, alapítványi, egyházi és önkormányzati intézmények vesztették el a jogukat, hogy rezsicsökkentett áron vásárolhassanak áramot és gázt.

Ki mit tett

A kizártak kaptak egy kis időt a kormánytól, hogy kitalálják, honnan vesznek ezentúl áramot és gázt. Elnevezték őket „végső menedékeseknek”, és 2022 végéig a piacihoz képest kedvezményes áron, de a rezsicsökkentett tarifánál drágábban kaptak gázt és áramot az állami MVM-től. Már amennyiben nem szerződtek le valamelyik piaci szolgáltatóval, amikor elvesztették a jogukat a rezsicsökkentett tarifa fizetésére.

Az MVM már júniustól sürgette őket, hogy legkésőbb 2023-tól szerződjenek valamelyik piaci szolgáltatóval, azaz menjenek a szabad piacra, és gondoskodjanak magukról, mert a végső menedékes státusz csak ideiglenes megoldás. Mivel úgy tűnt 2022 nyarán, hogy az energiaárak elképesztő tempóban emelkednek, sokan igyekeztek mihamarabb szerződést kötni, mielőtt még drágább lenne az áram és a gáz. (Végül 2022. augusztus végén jártak a csúcson az árak, utána csökkenni kezdtek. A gáz piaci ára augusztus utolsó előtti hetében elérte a 320 euró/MWh-t, most 40 euró körül áll.)

Az MVM november 30-áig várt nyilatkozatot a végső menedékesektől, hogy elfogadják-e a 2023-tól érvényes, immár piacinak számító árajánlatukat, vagy átszerződnek más szolgáltatóhoz. Az MVM felszólítása így végződött: „Azon ügyfeleknek, akik szeretnék tudatosan kezelni energiabeszerzéseiket, javasolt a versenypiaci szerződéskötés akár az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel, akár más energiaszolgáltatóval még 2022. november 30. előtt.”

Azok, akik nem reagáltak erre a felszólításra, automatikusan ügyfelei maradtak az MVM-nek, csak immár nem végső menedékes árral, hanem annál drágábbal, amit „váltó fix tarifának” nevezett el az MVM, és a 2023-ra szóló ajánlatában szerepelt.

Aki komolyan vette a problémát, keresni kezdett új szolgáltatót, összehasonlította az ajánlatokat, aszerint döntött az MVM vagy másik cég mellett.

Végül 14 ezren maradtak az egykori végső menedékesek közül azok, akik áramot, és 17 ezren, akik gázt vesznek 2023-ban is az MVM-től a váltó fix tarifa szerint, január óta.

A most kihirdetett árcsökkentés ezt a kört érinti. Ezen ügyfelek nagy része kisvállalkozás, az áramosok esetében 10 ezren, a gázosok esetében 11 ezren vannak. Ez a 2022 júniusában a rezsicsökkentésből kizárt fogyasztók töredéke csupán, hiszen csak vállalkozásból nagyságrendileg százezret zártak ki akkor.

A tavaly nyárig rezsicsökkentéssel támogatott kisvállalkozások 90 százaléka tehát kiment a szabad piacra, és ők most szívhatják a fogukat, mert a maradék 10 százalék visszatérhet a támogatott körbe.



Ki oda se ballagott

A most megjelent kormányrendelet szerint az járt jól, aki vagy semmit sem tett, azaz még csak nem is nyilatkozott arról, hogy mit tesz 2023-tól, vagy az MVM-mel szerződött le. Ők most jelentős árengedményt kapnak május 1-jétől, a fent látott 50 százalék feletti mértékben.

Aki piaci szereplővel szerződött, az benne ragadt a tavalyi szerződésében, annak ellenére, hogy ugyanúgy lett kitessékelve a rezsicsökkentésre jogosultak köréből, mint azok, akiknek most ismét mentőövet dobott az állam.

Az eljárás logikájában hasonlít arra, amikor az állam megtiltotta a bankoknak a jelzáloghitelek kamatainak emelését, és ezzel azoknak nyújtott segítséget, akik nem vállalták, hogy magasabb törlesztőrészletért cserébe fix kamatozású hitelt vegyenek fel. Vagyis aki többletköltséget vállalva igyekezett biztonságban lenni, az nem kapott segítséget az államtól, aki a kockázatosabb, de olcsóbb megoldást választotta, az kapott.

Ezúttal aki piaci alapon kedvezőbb ajánlatot talált, mint amit az MVM ígért, az rosszul járt, aki passzívan kivárta az újabb állami segítségnyújtást, az jól.

Számok

Orbán Viktortól tavaly december végén az ATV megkérdezte, hogy ha csökkennek a piaci energiaárak, akkor csökken-e a rezsi is. Orbán erre így válaszolt: „A magyar rendszer mindig is arra épült, amit tudományosan úgy mondanék, hogy nichts ugri-bugri, tehát a magyar energiaárakat sose rángattuk” – majd elmondta, hogy nem változik a rezsi.

Ehhez képest érdemes megnézni, hogy mikor mennyit fizetett egy kisvállalkozás az elmúlt néhány hónapban az áramért (adók és a számlába beépített mindenféle díjak nélkül 1 kWh-ért):

2022 augusztusáig 12 forintot. Ha augusztusban elment végső menedékesnek, akkor 106 forintot. Ha nyáron átment egy piaci szolgáltatóhoz, akkor körülbelül 160 forintot. Január 1. óta, amennyiben az MVM fix váltó tarifájába került, 196 forintot. És május 1-jétől, a mostani kormányrendelet alapján 80 forintot.

Gáz esetében, szintén díjak és adók nélkül számolva, 1 kWh-ért

2022 augusztusáig 8 forintot. Ha augusztusban elment végső menedékesnek, akkor 43 forintot. Ha nyáron átment egy piaci szolgáltatóhoz, körülbelül 70 forintot. Január 1. óta, amennyiben az MVM fix váltó tarifájába került, 68 forintot. És május 1-jétől a mostani kormányrendelet alapján 33 forintot.