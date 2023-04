Június 30-ig maradnak az árstopok

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszámolt a szerdai kormányülésről, de Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő előre jelezte, hogy csak 11:30-ig érnek rá.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444.hu

Gulyás elmondta, hogy tavaly február óta minden ülést a háborús helyzet értékelésével kezdenek. Eddig több 100 ezren meghaltak. Gulyás szerint a fegyverszállítások miatt a háború belátható ideig elhúzódhat, sőt néhány nyugati ország urántartalmú fegyvereket is szállít, az oroszok pedig nukleáris bombákat tesztelnek.

A kormány tobábbra is tántoríthatatlanul a béke pártján áll, nem szállítanak fegyvereket, és az ország területén sem engednek át fegyvereket.

Gulyás azt mondta, a rendszerváltás óta nem látott magas inflációval vagyunk kénytelenek szembesülni, de a kormány mindent megtesz azért, hogy leszorítsuk. A cél: decemberre 1 számjegyű infláció.

Június 30-ig meghosszabbították az árstopokat.

link Forrás

A kamatfolyosó felső szintjéről az MNB Monetáris Tanácsa a jövő héten dönthet, ez az első jele annak, hogy a hitelkamatok csökkenhetnek. A mezőgazdasági öntözés idén ingyenes lesz, a költségeket a kormány átvállalja.

Az ukrán mezőgazdasági termékekről azt mondta, hogy 25 termék behozatalát június 30-ig megtiltották.

A tranzitszállításokra van lehetőség, de Magyarországra nem lehet szállítani, a határon zárral látják el, és élő erővel is követik a termékeket.

A kukorica behozatala 7000, a búza 1000 százalékkal nőtt, az importnövekedés ellehetetlenítette az itteni mezőgazdaság megszokott értékesítési csatornáit. Gulyás azt mondta, Brüsszel is hajlandó konkrét javaslatokat elfogadni.

Szentkirályi Alexandra azt mondta, hogy január óta csökken az infláció, a kormány meghozta a megfelelő döntéseket, szerinte az árstop is a „szankciós” infláció elleni küzdelmet fogja segíteni.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444.hu

Szentkirályi Alexandra bejelentette, hogy az árak letörésére új eszközöket vezetnek be görög és francia mintára. Ennek lényege, hogy akciók meghirdetésére kötelezik a kereskedelmi üzleteket, mégpedig úgy, hogy az alapvető élelmiszereket nagyjából 20 kategóriába osztják be (baromfihús, sajt, kenyér, péksütemény, zöldség, gyümölcs, felvágott stb.). Ezeken belül egy-egy terméket az elmúlt 30 nap legalacsonyabb áránál 10 százalékkal olcsóbban kell kínálni. Az akciós termék nem lehet árstopos. Június 1-től lép majd életbe, és az élelmiszerláncokra vonatkozik majd, a legkisebb boltokra, bizonyos árbevétel alatt nem vonatkozik majd.

Az Origo azt kérdezte, hogy mennyire avatkozik be az amerikai nagykövetség a háborúpárti plakátjaival. Gulyás szerint rossz az időzítés, 65 évet késtek. Arra a kérdésre, hogy folytatunk-e Amerikában békepárti kampányt, Gulyás azt mondta, ez még nem jutott eszükbe, de szerintük a békepártiságot egy szövetségesnek el kellene fogadnia, ha pedig nem tetszik, nem az utcán kéne reklámozni, hanem a kormánnyal megbezsélni, de Magyarországon a szabályozás sokkal liberálisabb, mint Amerikában, itt ezt is meg lehet tenni.

Macron Kína-párti megjegyzéséről Gulyás azt mondta, az ő legfőbb kritikájuk a mostani EU-s vezetéssel és a nagy tagállamokkal kapcsolatban az, hogy nem képviselik az európai érdekeket.

Az ATV az árstopról azt kérdezte, hogy a kormány számít-e arra, hogy júliusban már érdemben csökken-e az infláció. Gulyás azt mondta, az évvégi 1 számjegyűre csökkenés a cél, de a nyáron valószínűleg már nagyobb mértékben csökkenhet az infláció. De Gulyás azt mondta, két héttel a határidő lejárta előtt elemzik a helyzetet továbbra is.

Gulyás arról is beszélt, hogy a Főváros állítása szerint már csődközelben van, a szolidaritási adóról pedig azt mondta, az nem a kormányhoz, hanem a szegényebb önkormányzatokhoz megy. A miniszter szerint a Tarlós idején gyűjtött megtakarításokat elköltöttek, és szót fogadva Gyurcsány Ferencnek a kormányt bírálják. Az ATV arról beszélt, hogy a szolidaritási adó több mint tízszeresére nőtt azóta, és a kormány sem adott rezsitámogatást, illetve a Lánchíd felújítására sem adtak még pénzt. Gulyás azt mondta, az adózást a jog szabályozza, és egyik említett eset sem olyan, amiben a kormánynak fizetési kötelezettsége lenne.

A Nemzetközi Beruházási Bankról azt mondta, amikor elhagyja Magyarországot, a diplomáciai mentességet sem élvezhetik tovább, a tevékenységük ezzel itt véget érnek.

A Magyar Nemzet arról érdeklődött, tud-e bármit a kormány újabb tervezett amerikai szankciókkal kapcsolatban, Gulyás azt mondta, nem tudnak róla, és a múlt héten is kiderült, hogy sok hűhó volt semmiért, úgyhogy nincs okuk komolyan foglalkozni a dologgal.

Az Index arról kérdezett, hogy az MSZP hatósági áras strandbelépőket vezetne be. Gulyás azt mondta, a legtöbb esetben ez az önkormányzat hatásköre.

Gulyás a státusztörvényről azt mondta, akkor jó, ha a gyerekek érdekét szolgálja, és összhangban áll a pedagógusok igényeivel is. Ezért próbálják a béreket felzárkóztatni, és a magyar baloldal, aminek az EP-képviselői havi 5-6 milliót keresnek, mindent megtesz a tanárok bruttó 800 ezres bére ellen. Gulyás szerint könnyű belátni, hogy ha egy pedagógus egyik napról a másikra távozik, az ellentétes a gyerekek érdekeivel.

Arra a kérdésre, hogy azoknak, akik 24 órában látják el otthon a hozzátartozóikat, tudnak-e segíteni, Gulyás azt mondta, hogy a költségvetés miatt jelenleg nem.

A következő kérdést röviden foglalom össze: TV2: Dollárbaloldal. Gulyás Gergely: Igen.

A TV2 azt is megkérdezte, hogy mit gondol a kormány, az amerikai nagykövetet tényleg a baloldal irányítására küldték-e ide. Gulyás Gergely azt mondta, szeretnék, hogy az amerikai kormány partner legyen.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444.hu

Az RTL kérdésére, hogy várható-e benzinárstop, ugyanis az üzemanyag várhatóan jelentősen fog drágulni, Gulyás azt mondta: ilyen terv egyelőre nincsen.

Az ukrán mezőgazgasági termékek kitiltásának árfelhajtó hatása lehet, de itt komoly minőségi problémák is vannak – mondta Gulyás.

Miért háborúpárti az amerikai nagykövetség Ruszkik, haza plakátja – kérdezte az RTL Gulyást. A miniszter előbb azt mondta, hogy „ez a kampány nagyon jó lett volna 1956 őszén vagy 1957-ben, csak elkéstek vele 66 évet körülbelül. Az akkor Magyarország függetlenségét szolgálta volna. Akkor érdekes módon Szuez és Eisenhower elnökválasztási kampánya fontosabb volt, mint a magyar szabadság. Ezt mi sajnáljuk”.

De mégis mitől háborúpárti a plakát, ha amellett áll ki, hogy egy agresszor távozzon egy megtámadott ország területéről?

Gulyás erre azt mondta, hogy két álláspont van ma a háborúval kapcsolatosan. "Az egyik álláspont az, hogy le kell ülni tárgyalni, tűzszünetre van szükség és tárgyalni kell a feleknek. A tűzszünet ténye természetesen nem jelenti nemzetközi elismerését a jelenlegi frontvonalak által szabott határoknak, de azt jelenti, hogy az öldöklés megszűnik.

A másik álláspont pedig az, hogy a háború tartson addig, amíg pontosan ugyanazok a határvonalak lesznek, amelyeket a nemzetközi jog is az Oroszország és Ukrajna közötti határként rögzíti. Ha valaki emellett a második mellett áll ki, akkor az hónapokig vagy évekig a háború mellett áll ki".



Az RTL megkérdezte, hogy változott-e a véleményük a Fox Newsról, mióta elismerték, hogy hazudtak, Gulyás Gergely azt mondta, hogy nála most nincsen Fox News-megkeresés.

A Mediaworks azt kérdezte, hogy ha csődközelben van a Főváros, akkor ezt befolyásolhatja-e a beruházásokat, amikben az állam is benne van. Gulyás szerint ez a kormányzati beruházásokat semmilyen formában nem érinti.

A Telex arról érdeklődött, miért nem építette még újjá az állam a 2021 őszén leégett encs-fügedi általános iskolát. Gulyás azt mondta, lassan haladnak a dolgok, de májusban legkésőbb születhet döntés.

Gulyás azt mondta, nyitottak arra, hogy lefolytassák a párbeszédet a svédekkel a NATO-csatlakozásról. Azt mondta, érti az ironizálást, de a februári frakcióülésen valóban érdemi vita volt a svédek csatlakozásáról, de nem erőpolitikával kell a kétségeket eloszlatni, hanem érvekkel. A Telex megkérdezte, hogy a miniszterelnök hogyan éli meg, hogy a frakció hátráltatja a kormány akaratát. Gulyás azt mondta, olyan érveket vetettek fel, amiket a kormány kénytelen akceptálni. Hogy mikorra lehet meg a döntés, azt Gulyás nem mondta el.

Arról, hogy még Réthelyi Miklós volt miniszter is aláírta a státusztörvény elleni nyilatkozatot, Gulyás azt mondta, a kormánynak igaza van, hogy még tárgyal, és nem nyújtotta be a törvényt. Arra a kérdésre, hogy oktatási kérdésben felszólalhat-e egy tanár egy tüntetésen, arra Gulyás azt mondta, ez nyilván nem lehet tiltott.

A Privátbankár azt kérdezte, tudna-e kezelni a kormány egy 4000 fős felmondási hullámot a tanárok között, Gulyás azt mondta, nem tenne jót, de ez csak a tanárok 3 százalékát jelenti.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Arra a kérdésre, hogy hosszú lejáratú fővárosi hitelt is felvennének, ezt támogatná-e a kormány. Azt mondták, veszélyesnek tartják az önkormányzatok eladósodását, ezt csak a legvégső esetben engednék.

A termföldadót már 55 településen bevezették, a kérdés: ha ezt eltörli a kormány, akkor ezek a kistelepülések hogyan fognak megmaradni. Gulyás szerint a termőföldadó-robbanás, ami januárban indult, minőségileg más, mint a korábbi, ezért a kormány ezt elutasítja, de nem tudnak végleges kormánydöntésről beszámolni.

A 24 arról kérdezett, a tervek szerint miért zárják le a pápalátogatás miatt 24 napra a Kossuth teret. Gulyás azt mondta, ez 8 nap múlva lesz, a füves területeket el kell fedni, de ezentúl nem tud lezárásról.

Arra a kérdésre, hogy Orbán azt mondta, ha megszűnne Ukrajna nyugati támogatása, az a háború végét jelentené, azt jelenti-e, hogy ez kívánatos lenne-e, Gulyás azt mondta: Orbán ténymegállapítást tett, amit lehet sérelmezni, de vitatni nem nagyon. Hogy mi az orosz hadicél (az eddigi területek megtartása? Ukrajna teljes lerohanása?), azt 14 hónapja találgatjuk. Oroszország könnyebben érné el a célját, de mi jelenleg Ukrajnát támogatjuk. Arra a kérdésre, hogy Oroszország a jelenlegi területekről visszavonulna-e, Gulyás azt mondta, nincs erre garancia, de arra sem, hogy a frontvonalak ott maradnak, ahol vannak. Gulyás azt mondta, a nemzetközi jogot mindenkinek tiszteletben kell tartania.

A múlt héten bejelentett amerikai szakció mennyi kárt okozott Magyarországnak? Érdemi kárról nem tud a kormány, a kérdés, hogy az NBB-be befektetett pénzből mennyihez jut hozzá a kormány. Nincs garancia arra, hogy a 70 milliárd forintot visszakapjuk. Hogy mi lesz a most kiürülő Lánchíd Palotával, arról a kormány még nem tud beszélni.

A HVG azt kérdezte, mit érint a Paks 2-szerződésdosítás. Gulyás azt mondta, az árat és a garanciákat nem érinti, hogy a Roszatomtól átveszi a kivitelezést a projektcég.

A honvédségi fiatalítási hullámjáról azt kérdezték, nem jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot a tapasztalt szakemberek lecserélése. Gulyás azt mondta, ezt minden esetben egyedileg mérlegelték. Arról, hogy a titkosszolgálatnál ez mindne huszadik embert érintett, nem nagyobb probléma-e, hiszen kockázatos lehet a tudás, amit birtokolnak. Gulyás azt mondta, ezek jogos aggályok, de van egy vezetői felelősség.

Rényi Pál Dániel, a 444 újságírója elmondta, hogy 2015-ben jött létre a Miniszterelnöki Kabinetiroda, ami a kommunikációról dönt. Mi az oka annak, hogy a minisztérium rendszeresen nem tájékoztatja a közvéleményt arról, hogy mire mennyit költenek. Gulyás azt mondta, meg szokták ezeket írni. Ehhez képest gyakran évekig kell pereskedni, hogy megtudjuk. Gulyás azt mondta, gondolja, olvasottság, nézettség alapján szoktak erről dönteni. Rényi azt mondta, hogy minden arra utal, hogy nagyságrendi különbségek vannak: 2020-ban listaáron a TV2 23 milliárdot, az RTL 3 milliárdot kapott. Gulyás azt mondta, mindkét nagy kereskedelmi tévé kap állami hirdetést, a részleteket a minisztérium tudja.

Arra a kérdésre, hogy szempont-e a hirdetések odaítélésénél, hogy az adott csatorna mennyire tartja be a törvényeket, azt mondta Gulyás, hogy akár még kizáró ok is lehet. Egyes csatornák például nem hajtanak végre jogerős ítéleteket, erről Gulyás azt mondta, mindenkivel előfordul. Közbevetésre pontosított: mindnekit köteleznek helyreigazításra, de azt végre is kell hajtani. Gulyás azt mondta, konkrétan ilyen ügyet nem ismer. Rényi erre elmondta, hogy a bírásg összegének a sokszorosát kapják a magyar államtól, mintegy megerősítésképpen.

Több hetilap be is perelte a kormányt a médiapiacot torzító magatartása miatt. Mi a véleményük erről? Gulyás szerint mind komolyan olvasott lapok.

A Magyar Fórum a parlamenti azonnali kérdések órájáról kérdezte Gulyást, hogy van-e értelme, amikor az ellenzék így viselkedik. Gulyás szerint az ellenzék egyre durvább sértegetései ellenére egyre nagyobb kormánypárti győzelmek születnek. A kérdező egy olaszországi medve kilövéséről is kérdezett.

A Blikk megkérdezte, mit kíván kezdeni a kormány a várólisták csökkentéséért hétköznapi problémák, például fülgyulladás ügyében. Gulyás azt mondta, ilyenről országos problémaként nem hallott még.

A kilőtt farkassal kapcsolatban terveznek-e szigorítást, Gulyás azt mondta, természetkárosítást követett el az, aki kilőtte a farkast, ami 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, tehát nem tűnik úgy, hogy nem kellően szigorú a jogszabály.

Arra a kérdésre, hogy örül-e a kormány annak, hogy szaporodnak a lombkoronasétányok, Gulyás azt mondta: az a fontos, hogy lombok között legyenek.