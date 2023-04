Unokája szerint „elmerült a félelemben és a paranoiában” a férfi, aki szó nélkül rálőtt a házába becsengető fekete tinédzserre

Klint Ludwig, a 84 éves Andrew D. Lester unokája úgy fogalmazott, „megdöbbent” és „undorodik” amiatt, hogy nagyapja a egy héttel ezelőtt Kansas Cityben rálőtt egy fekete tinédzserre, aki tévedésből hozzá csengetett be. „Megbocsáthatatlan hiba volt” szerinte, hogy nagyapja rálőtt a 16 éves Ralph Yarlra. Ludwig azt mondta, örül, hogy a fiú jobban van és felépült.

„Ralph mellett állok, és szeretném, ha igazságot szolgáltatnának neki és családjának azért, ami velük történt. Örökre és alapjaiban változott meg az élete egy hiba miatt, azért, mert valaki megijedt és félt” – mondta Ludwig, aki szerint nagyapja paranoiája az elmúlt néhány évben látványosan felerősödött.

photo_camera Andrew D. Lester. A fotó 2023. április 18-án készült a megyei seriff irodájában. Fotó: -/AFP

Április 13-án este Ralph Yarl, egy fekete tinédzser a testvéreiért ment, de véletlenül rossz házba csengetett be. A tulajdonos gyakorlatilag gondolkodás nélkül, a külső ajtó üvegén keresztül kétszer is rálőtt a fiúra. az egyik lövés a fején, a szeme felett találta el, a másik a karján. A támadást túlélte, de súlyos sérüléseket szenvedett. Ahogy Boros Juli is írja cikkében, az eset ismét a rasszizmusra és a fegyverviselés laza szabályainak problémájára irányította a figyelmet.

photo_camera A 16 éves Ralph Yarl Fotó: LEE MERRITT/Lee Merritt via REUTERS

Klint Ludwig most azt mondta, ő és nagyapja közel álltak egymáshoz, de úgy érzi, az elmúlt öt-hat évben „elvesztették a kapcsolatot”. „Idősebb lettem, és saját politikai nézeteim lettek, ő pedig erősen jobboldali lett, mélyebbre került a jobboldali »nyúlüregben«, ami a választásokkal, a koronavírussal kapcsolatos összeesküvés-elméleteket és dezinformációkat illeti” – mondta Ludwig, aki szerint nagyapja „radikalizálódott”, és „elmerült a félelemben és a paranoiában”.

A kérdésre, hogy nagyapját rasszistának tartja-e, nem válaszolt egyértelműen, de úgy fogalmazott, „volt néhány olyan álláspontja, amit bigott vagy becsmérlő módon fogalmazott meg”. De elmondása szerint a konzervatív, amerikai Fox News által közvetített híreknek „köszönhetően” már „mindenki hallhatott olyanokat az elmúlt években a hálaadási asztalnál” a családi vacsorák alatt, hogy „aki abortuszra megy, az gyilkos”, vagy hogy „az apátlan fekete családok az okai annak, hogy ebben az országban létezik bűnözés”. (Kansas City Star)