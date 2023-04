A stadionépítés az új magyar export, Komárom után Belgrádban is hazai cégek nyertek tendert

Magyar cégek csoportja nyerte a szerb nemzeti stadion építéséhez kapcsolódó tendereket: a Viköti Kft., az Utiber Kft. és utóbbi szerb leányvállalata 1,65 milliárd dínárért - jelenleg 5,3 milliárd forintért - intézheti a beruházást, a mérnöki tanácsadást és a projektmenedzsmentet. A pályázatra egyébként senki más nem jelentkezett.

Az épülő hatvanezres aréna költségeit eleinte 56 milliárd forintra becsülték, de ez mostanra 130 milliárd forint körüli összegre kúszott. Bár az Utibernek van némi tapasztalata sportberuházásokkal, nálunk nem a mostani szerbiai megbízást elnyerő cégek felügyelték a nagyobb stadionprojekteket.

Aleksandar Vucic szerb elnök januárban pozitív példaként emlegette a magyar sportberuházásokat: 2010 és 2020 között az Index szerint 330 milliárd forintot költöttek el Magyarországon stadionfejlesztésekre. Azóta ehhez néhány kisebb projekt mellett hozzájött még a Budapesti Atlétikai Stadion is, amelynek a végső költsége 250 milliárd körül lehet, a sportcsarnokok építése pedig csak a 2010-es évek végén indult be igazán - és azóta erre is százmilliárdokat költött a kormány.

A komáromi stadion átépítésére kiírt tendert néhány hete nyerte el a Mészáros-család egyik cége.

(G7 via Ekapija)