Lebukott egy tököli rab, aki a testüregébe rejtette a mobiltelefonját

Az alapos ellenőrzésnek köszönhetően a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben egy illegálisan használt mobiltelefont találtak a felügyelők, amit a fogvatartott testüregébe rejtette – jelentette be a Büntetés-végrehajtás, ami egy kép kedvéért vonalzó mellé is helyezte a közel 7 cm hosszú készüléket:

A fogvatartottat fegyelmi eljárásban vonják felelősségre, és szabálysértési eljárást is kezdeményeznek ellene. Azt írják, a rabra vonatkozó biztonsági szabályokat is szigorítják, és a kapcsolattartás részleges korlátozására is sor kerülhet.

A büntetés-végrehajtási szervezet kiemelt figyelmet fordít a tiltott tárgyak bejutásának megakadályozására és megelőzésére. „Ezt a célt szolgálják azok az új szakmai módszerek és technikai újdonságok bevezetése, amelyek radikálisan csökkentik a bejuttatás lehetőségeit” – írják. Idén már 98 darab tiltott mobiltelefon találtak a hazai börtönökben.