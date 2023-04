Ed Sheeran tagadja, hogy a Thinking Out Loud koppintás

Ed Sheeran bíróság elé állt New Yorkban, ugyanis azzal vádolják, hogy egyik legismertebb – Thinking Out Loud című – dalával Marvin Gaye amerikai énekes szintén világhírű, 1973-as Let's Get it On című slágerét másolta.

Gaye társszerzőjének leszármazottai szerint szerzői jog megsértéséért az énekes, a Warner Music Group és a Sony Music Publishing is pénzzel tartozik nekik. A felperes ügyvédje szerint a lopás tényét alátámasztja, hogy Sheeran több koncerten is Gaye dalának szövegrészleteit használva adta elő a Thinking Out Loudot. A vád egy ilyen zürichi koncertfelvételt is bemutatott.

Sheeran a bíróságon tagadta a másolást. Többek között azt mondta, „elég idióta lenne”, ha koppintotta volna a Let's Get it Ont, és aztán még szövegrészleteket is átvenne belőle koncerteken. A BBC beszámolója szerint az énekes többször is feszülté vált a tárgyalás alatt, például amikor azzal érvelt, hogy előadásaiban gyakran kever egybe hasonló akkordokból álló számokat.