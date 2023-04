Győr fideszes polgármestere szerint a kampány miatt szabotálják a munkát a fűnyíróbrigádok

Dézsi Csaba András, Győr fideszes polgármestere a GyőrPlusz Rádióban beszélt arról, hogy a városban többen is „elégedetlenségüket fejezték ki” a napokban „a fűnyírás ütemével”.

Az ugytudjuk.hu azt írja, a polgármester elmondta, behívatta a Győr-Szol vezetőit, és elmondta nekik, hogy a „botrányos” munka és a „trehányság” oka szerinte az, hogy nem jól állnak a munkához, amit ő már csak azért is tud, mert sok füvet nyírt életében. És szerinte abban, mármint hogy gondok vannak a fűnyírással, „van tudatosság is”, mert Dézsi elmondása szerint a Győr-Szol igazgatója, Prédl Antal is azt mondja, hogy „az a brigád, ami eddig pontosan nyírt, most, hogy elindult a kampány szele, elkezdett pontatlanul nyírni”.

„Ezeket ki fogjuk rúgni a francba, nem tudok mit mondani, mert egyszerűen így nem lehet dolgozni. Tehát aki trehány munkát végez, annak lapát, kész” – mondta Dézsi.