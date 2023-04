Medián: Karácsony a legnépszerűbb Budapesten, sok fideszes szerint a kormány kitol a fővárossal

A budapestiek túlnyomó része gondolja, hogy a kormány azért nehezíti a főváros anyagi helyzetét, mert ellenzéki vezetése van, írja a Hvg.hu a Médián és a 21 Kutatóközpont április első felében készült felmérésére hivatkozva.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A budapestiek 73 százaléka szerint a kormány azért nehezíti a főváros anyagi helyzetét, mert ellenzéki vezetése van, és csak 17 százalék gondolja, hogy a fővárost ugyanúgy kezeli a kormány, mint más településeket. Még a kormánypártiaknak is csak a fele érzékeli úgy, hogy egyenlő bánásmód érvényesülne.

A megkérdezettek többsége elégedett Karácsony Gergely munkájával. A főpolgármester teljesítményét a budapestiek 59 százaléka nagyon jónak vagy jónak értékeli, míg negyedük tartja rossznak vagy nagyon rossznak. A felsorolt politikusok közül a válaszadók szerint Karácsony a legrokonszenvesebb, de magas Donáth Anna értékelése is. Érdekesség, hogy még az előző főpolgármester, Tarlós István is kedveltebb, mint a kérdőívben szereplő aktív fideszes politikusok, köztük a Karácsony esetleges kihívójaként is emlegetett Szentkirályi Alexandra.

Ha most vasárnap lenne a választás, a kutatás szerint a fővárosiak kétszer akkora arányban (56 százalék) szavaznák meg Karácsonyt főpolgármesternek, mint egy fideszes jelöltet (28 százalék). Az ellenzéki pártok - ha közösen indulnának - támogatottsága is jóval nagyobb Budapesten (46 százalék), mint a kormánypártoké (23 százalék).