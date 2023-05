A törökök állítólag meggyilkolták az ISIS feltételezett vezetőjét

A Szíria északkeleti részét ellenőrző török erők meggyilkolták Abu Huszein al-Kurajait, aki a feltételezéseik szerint néhány hónapja átvette az ISIS vezetését. Recep Tayyip Erdogan török elnök tájékoztatása szerint a török titkosszolgálat, az MIT "semlegesítette" al-Kurajsit. Az ISIS egyelőre nem kommentálta Erdogan bejelentését, amit független forrásból egyelőre a BBC se tudott megerősíteni.

photo_camera Recep Tayyip Erdogan a TRT török televízió adásában jelentette be vasárnap este az ISIS vezetőjének megölését. Fotó: MUSTAFA KAMACI/Anadolu Agency via AFP

Erdogan állítása szerint az MIT már jóideje al-Kurajsi nyomában volt, de egyéb részletet nem közölt. "Minden diszkrimináció nélkül folytatjuk küzdelmünket a terrorista szervezettel szemben" - közölte Erdogan, aki éppen öldöklő választási kampányban vesz részt, melyben garantáltan jól jönne neki egy olyan nagyszabású siker, mint amilyen az ISIS aktuális vezetőjének megölése volna.

A Reuters brit hírügynökség szíriai forrásai szerint a török titkos művelet Dzsandarisz városában, a török határ közelében zajlott.

Az ISIS tavaly novemberben ismerte el előző vezetője, Abu al-Haszan Al-Hasemi al-Kurajsi halálát, aki 2022 februárja, Abu Ibrahim al-Hasimi al-Kurajsi halála óta vezette a terrorcsoportot. Abu Ibrahim maga robbantotta fel magát, amikor az amerikai különleges erők felfedezték a rejtekhelyét, Abu al-Haszánnal pedig a lázadó Szabad Szír Hadsereg (FSA) végzett.

Az ISIS rémuralma csúcsán egy nagyjából magyarországnyi területet uralt Szíriában, de 2019-re elvesztette uralmát minden területe fölött. Az ENSZ tavaly júliusában mégis arra figyelmeztetett, hogy a terrorcsoport továbbra is veszélyforrás maradt. Az ISIS-nak a becslések szerint a mai napig 6000-10000 fegyverese lehet a szír és az iraki sivatagban, ezek a terroristák továbbra is rendszeresen hajtanak végre rajtaütéseket és pokolgépes merényleteket. Az ISIS emellett a világ több konfliktuszónájában is aktív, Afganisztánban, Szomáliában, illetve Afrika a Csád-Közép-Afrikai Köztársaság-Szudán-Dél-Szudán övezte, konfliktusoktól hangos középső vidékén is vannak csoportjai. (Via BBC)