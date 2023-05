Mostantól a kosárlabda szövetséget sem fideszes politikus vezeti

Báder Márton négyszeres magyar bajnok és kupagyőztes és 98-szoros válogatott volt kosárlabdázó lett a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének új elnöke. Ezzel újabb sportági szövetség élére került politikus helyett szakmai vezető.

Az MKOSZ-t 2010 óta Szalay Ferenc, Szolnok fideszes polgármestere vezette, aki ugyan NB I-es kosárlabdázó volt a 80-as években, így több köze volt a sporthoz, mint mondjuk Kósa Lajos korcsolyaszövetségi vezetőnek a korcsolyához vagy a teniszszövetséget vezető Lázár Jánosnak a teniszhez, de kinevezése mégis ebbe a sorba illett. A kosárlabda szövetség viszont már a második, amelyik politikus vezetőjét volt sportolóra cseréli: a Magyar Kézilabda Szövetség április közepén jelentette be, hogy Ilyés Ferenc 229-szeres volt kézilabdázó váltja az elnöki poszton a 0-szoros válogatott Kocsis Mátét. Lázár és Kósa egyelőre még vezetik tovább a szövetségeiket.

photo_camera Szalay Ferenc és Báder Márton. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Szalay Ferenc két hete jelentette be, hogy nem indul újra az MKOSZ elnöki posztjáért, így Báder volt az egyetlen jelölt. A 42 éves volt center visszavonulásáig többek között a Budapest Honvéd, az Albacomp, a szlovén Krka Novo Mesto, a horvát Cibona Zagreb, a spanyol Manresa, a görög Panelliniosz, a cseh Prostejov, az ukrán Himik Juzsnij, a szerb Hemofarm Vrsac és a Szolnoki Olaj csapatában játszott.

"Tisztában vagyok a felelősséggel, és fontos, hogy bármikor felelősségre vonható elnök legyek. Összetartó csapatot szeretnék, nem zárkózom el a viták elől, de fontos, hogy azok konszenzussal záruljanak. Szalay Ferenccel egyetértünk abban, hogy átmenetre van szükség, ezért négy új tagot javasoltam a tízfős elnökségbe" - mondta Báder. Az elnökségbe így került be az NBA-t is megjárt Dávid Kornél, Mészáros Zalán, és Krasovec Péter, akik szintén sokszoros válogatott volt kosárlabdázók és Pantl Péter, a MOL-csoport kommunikációs igazgatója. Báder azt is kérte a küldöttgyűléstől, hogy Szalay Ferencet szavazza meg a szövetség tiszteletbeli elnökének, amit a küldöttek meg is tettek. (BB1.hu, MTI)