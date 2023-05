Sztrájkolnak a forgatókönyvírók Hollywoodban

Több ezer hollywoodi tévé- és film-forgatókönyvíró sztrájkol kedden, amiért nem vezettek sikerre a nagy stúdiókkal való bértárgyalások.

A Writers Guild of America íróinak körülbelül 9000 tagja nem fogja felvenni a műszakját, ami miatt a késő esti műsorok éjféltől leállhatnak, míg a közelgő műsorok és filmek késésekre számíthatnak. Az írók utoljára 2007-ben sztrájkoltak, akkor viszont 100 napig, ami 2 milliárdos veszteséget okozott a gyártóknak.

A sztrájk ezúttal az Alliance of Motion Picture and Television Producers stúdióknak szól, akikhez többek között a Disney és a Netflix is tartozik. A tárgyalások leginkább arról zajlottak, hogy hogyan kapjanak a forgatókönyvírók bérezést olyan filmekért és sorozatokért, amelyeket évekig meg lehet nézni a streamingszolgáltatók felületén, de a mesterséges intelligencia jövőbeli hatása is felmerült az írókban kérdésként.

A stúdiók a maguk részéről közösen kijelentették, hogy a pénzügyi nyomás miatt csökkenteniük kell a költségeket, ugyanakkor megjegyezték, hogy az íróknak fizetett összes járulék 2021-ben minden idők legmagasabb, 494 millió dolláros csúcsát érte el.

Az írók szerint viszont még sosem voltak ennyire nem megfizetve, Alex O'Keefe, a Medve című vígjáték-drámasorozat írója azt nyilatkozta, hogy neki mindössze 6 dollár van a számláján. (BBC)