Az ukrán elnöki hivatal szerint dróntámadást indítottak Kijev ellen, a légvédelem akcióba lépett

Több detonáció hallatszott Kijevben csütörtök este, a főváros központja felett drónok jelentek meg – jelentette több hírügynökség helyszíni tudósítókra és szemtanúkra hivatkozva.

photo_camera Az AFP fotója az egyik drónról. Fotó: Szergej Szupinszkij/AFP

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője arról tájékoztatott, hogy egy drónt lelőttek. A főváros katonai vezetése közölte, hogy akcióba lépett a légvédelem. A helyi hatóságok légiriadót rendeltek el a főváros és Kijev megye területére.

Az orosz elnöki hivatal szóvivője az ukrán hadsereg szerdára virradó éjjel dróntámadást kísérelt meg a Kreml ellen, hogy megölje Putyint, erről egy nehezen hihető felvételt is közzétettek a támadásról. Ukrajna tagadja, hogy köze lenne a történésekhez, az orosz vezetés az Egyesült Államokat is gyanúsítja, de ők is tagadnak. (MTI)