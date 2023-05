Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokon dolgozhatnak majd vendégmunkások

Akkora a munkaerőhiány, hogy a kormány külön törvényt hoz a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról – írja a hvg.hu. A törvényjavaslat – aminek rendelkezései novembertől lépnének életbe – szerint „a kormány elkötelezett a magyar munkavállalók munkahelyeinek megőrzése mellett”, de szükségét látják annak, hogy külön jogszabályban rögzítsék a külföldi „vendégmunkások magyarországi foglalkoztatása átlátható szabályozási kereteit”.

A törvénytervezet elvileg tisztázza az olyan fogalmakat, mint vendégmunkás, foglalkoztató, és kedvezményes foglalkoztató. Utóbbi nem más, mint „a kormánnyal érvényes stratégiai partnerségi megállapodással rendelkező foglalkoztató”, amelyik „nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházást valósít meg”, illetve ami „a Kiemelt Exportőr Partnerségi Program keretében működik”.

A lap szerint a tervezet részletezi a tartózkodás és munkavállalás feltételeit, vagyis azokat a kritériumokat, amelyek teljesülése esetén egy vendégmunkás 180 napon belül 90 napot meghaladó tartózkodás céljából beutazhat az országba és itt tartózkodhat. A külföldi vendégmunkások számára összevont engedély is kiadható, az engedély két év határozott időtartamú tartózkodásra is feljogosíthat, sőt ez mégy egyszer egy évvel meg is hosszabbítható.

A vendégmunkások „meghatározott országokból, meghatározott létszámban, meghatározott szakmákban, meghatározott foglalkoztatók által foglalkoztatva” tartózkodhatnának Magyarországon – ezeket a részleteket később miniszteri rendeletekben rögzítenék.

A hatásvizsgálatból a hvg szerint az is kiderült, hogy „a beruházások működőképességének fenntartásához nélkülözhetetlen a szükséges munkaerő rendelkezésre állása, de az esetlegesen rendelkezésre álló munkaerő lokálisan szétszórt, vagy képzettség tekintetében nem megfelelő”.