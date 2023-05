Szalóki Ági: Tök oké, hogy néhány kordonbontót lefújtak könnygázzal a sorszámot viselő rendőrök

„Szerintem tök oké, hogy néhány kordonbontót lefújtak könnygázzal az egytől egyig sorszámot viselő rendőrök” - értékelte a Karmelitánál történt eseményeket egy nyilvános Facebook-kommentvitában Szalóki Ági előadóművész.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Szalóki a 2006-os eseményekkel így vont párhuzamot:

„2006 október 23-án ahhoz, hogy emberek tucatjait gumibotokkal és viperákkal véresre verjék és fémbetétes cipővel a lábukon a földön rúgdossák a sorszám nélküli rendőrök, elég volt, ha épp hazafelé tartottak a Bródy Sándor utcában vagy a Károly krt-on. Az arányérzékem azt súgja, hogy az ellenzékiek mostani jajongása kissé túltolt. Akkor viszont nagy volt a hallgatásuk.”

Az ebből kibontakozó vitában jellemzően azzal érvel, hogy 2006-ben súlyosabb volt az erőszak és így fogalmazott: „Egyenesen és büszkén merem elmondani a véleményem az arányérzékkel nem rendelkező jajongóknak.”

Szalóki Ági egy 2020-as interjúban azt mondta saját politikai megszólalásairól:

„Ha megszólalok, olyan ügyekben teszem, melyek fontosak az értékrendemben. Amit képviselek, az jellemzően szembemegy a hangos és gunyoros, népszerű véleményvezérek által sulykolt elképzelésekkel. Megadatott, hogy a gondolataimra sokan figyelnek. Ez erkölcsi felelősséggel jár. Csendes, jóakaratú, cselekvő embereket képviselek – olyanokat, akik hallgatnak, mert félnek, vagy már nem látják értelmét a megszólalásnak.”

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Szerda este a státusztörvény ellen tartott tüntetés után a tilakozók egy része ledöntötte a Karmelita körüli kordonokat. A rendőrség könnygázt vetett be - volt olyan 17 éves fiatal, akinek közvetlenül az arcába fújták, és be is húzták a rendőrsorfal mögé, majd másnap hajnalban úgy engedték el, hogy ki sem hallgatták. A TASZ jogásza szerint nem volt elegendő indok, hogy ilyen erőszakosan lépjen fel a rendőrség.