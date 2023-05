Bejött Prigozsinnak a zsarolás, annyi hadianyagot kap, amennyit akar, ha folytatja Bahmut ostromát

Jevgenyij Prigozsin pénteken kiterített holttestek mellől jelentette be, hogy a Wagner zsoldosai kivonulnak a tavaly augusztus óta ostromlott Bahmutból, már azt is meghagyta, hogy a csecsenek vegyék át a pozícióikat, de vasárnapra kiderült, hogy mindez csak zsarolás volt az orosz védelmi minisztérium felé. Most már arról számolt be, hogy az orosz vezetés ígérete szerint miden fegyvert megkapnak a lepusztult város elfoglalásához.

photo_camera Jevgenyij Prigozsin Fotó: HANDOUT/AFP

Korábban arról beszélt, hogy a kicsinyes féltékenységtől vezérelt moszkvai tisztviselők visszatartják az emberei számára létfontosságú ellátást. „Annyi lőszerre és fegyverre kaptunk ígértete, amennyire szükségünk van a további műveletek folytatásához. Ígéretet kaptunk arra, hogy mindent bevetnek, hogy az ellenség ne tudjon elvágni minket az utánpótlástól” - mondta a zsoldosvezért.

Bejelentette azt is, hogy az orosz védelmi minisztérium Szergej Szurovikint, azaz Armageddon tábornokot rendelte a Wagner mellé, aki több hónapig irányította Oroszország ukrajnai hadjáratát, mielőtt a vezérkari főnök, Valerij Geraszimov hadseregtábornok januárban fölé nem rendelték. Prigozsin szerint ő az egyetlen tábornok, aki tudja, hogyan kell harcolni. (Reuters)