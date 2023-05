Válogatás nélkül lövöldözni kezdett a járókelőkre egy fegyveres Texasban

Egy fegyveres nyolc embert megölt, másik hetet pedig megsebesített a texasi Allen bevásárlóközpontjában. A merénylőt egy közelben tartózkodó rendőr lőtte le. Az interneten elkezdett terjedni egy fedélzeti kamerás felvétel, ami alapjána fegyveres azonnal tüzet nyitott, ahogy a pláza előtt kiszállt a kocsjából. Több tucat lövés lehetett hallani, amíg a felvételt készítő autó el nem hajtott.

A hét sebesült közül hárman vannak válságos állapotban, a másik négy állapota stabil. A szemtanúk bezsámolója szerint az áldozatok között egy gyerek is van. Texas republikánus kormányzója,Greg Abb, aki korábban lazított a fegyverekre vonatkozó korlátozásokon, kimondhatatlan tragédiának nevezte a történteket. Ebben az államban engedély és képzés nélkül is lehet lőfegvert tartani. Tavaly nyáron a bíróság még azt a törvényt is megsemmisítette, ami 18-ról 21 évre emelte volna a fegyverviselési korhatárt. Az Egysült Államokban csak idén 198 hasonló lövöldözés történt. (Guardian)