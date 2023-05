Szervkereskedők is kapcsolatban állhattak a tagjait halálra éheztető kenyai szektával

Szervkereskedők is kapcsolatban állhattak azzal a tagjait halálra éheztető kenyai szektával, akiknek tömegsírjaira először az ország északi partjainál fekvő erdőben találtak rá. Egy boncolást végző orvos szerint bár a legtöbben éhezés miatt haltak meg, néhányukat - köztük gyerekeket is - megkínozhatták és megfojthatták, több áldozatnak is hiányoztak bizonyos szervei.

A szekta eddig megerősített 112 áldozatára az Indiai-óceán pártján lévő Malindinél találtak rá, miután vezetőjüket, a Good News International Church keresztény csoportot jegyző Paul Makenzie Nthengét - aki civilben taxisofőr volt - és tizennégy társát áprilisban őrizetbe vették. A kenyai vöröskereszt még mindig több száz embert keres a közeli erdőben, akik a közösség tagjai lehettek. Eddig harminc tömegsírt tártak fel.

A hatóságok harmincnégy túlélőről is beszámolnak, akikről kiderült, hogy a „Jézussal való találkozás” és az üdvözülés reményében éheztek egy magánbirtokon.

(via Guardian)