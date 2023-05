photo_camera Remco Evenepoel az esés után Fotó: Luca Bettini/AFP

A Giro d'Italia mai szakaszának elején drámai esemény történt: egy apró kóbor kutya szaladt neki az élbolynak, ami miatt több kerékpáros is felborult, és még a végső győzelemre is esélyes Remco Evenepoel is elesett. Az Eurosport felvétele az esésről: