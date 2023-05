„Ezek a nők kétszer váltak áldozattá. Először meggyilkolták őket, majd a személyazonosságukat is elvették tőlük”

1990 karácsonyán egy hollandiai parkban, nem messze a belga határtól találták meg egy fiatal nő szőnyegbe csavart holttestét. A vizsgálatok szerint a nőt élete utolsó heteiben bántalmazták és valószínűleg éhen halt. Piros felsőt és bordó nadrágot viselt, és valószínűleg 15 és 25 év közötti volt, amikor meghalt. Hogy mi volt a neve? Máig nem tudjuk. Az Interpol és három ország rendőrsége május 10-én fordult a nyilvánossághoz, hogy végre azonosítani tudjanak 22 meggyilkolt nőt. A holttesteket 1976 és 2019 között találták meg Hollandiában, Belgiumban és Németországban. A három ország rendőrsége és az Interpol azután fordult a nyilvánossághoz, hogy még mindig nem tudták azonosítani azt az nőt, akit 1999-ben Amszterdamban, egy folyóban elsüllyedt kukában találtak meg. A nőt fejbe és mellkason lőtték.

Az interpol művelete „Identify me”, vagyis „azonosíts engem” néven fut, a kampány részeként pedig Hollandiában, Belgiumban és Németországban élő nők hívják fel a figyelmet a megoldatlan ügyekre: „Ezeknek a nőknek biztos, hogy vannak barátai, családja, testvérei, anyja, apja, talán gyerekei is. Válaszokat érdemelnek. Nézzétek meg az arcukat, a ruháikat, az ékszereiket. Lehet, hogy egyikőjük az elveszett barátotok, az elveszett rokonotok, kollégátok, páciensetek, szomszédotok, aki egyszer csak hirtelen elköltözött. Segíthetsz nekik, hogy visszakapják a személyazonosságukat. Ne engedd, hogy ezeket a nőket elfelejtsék.” A legrégebbi megoldatlan eset egy olyan nőé, akinek 1976-ban, Hollandiában, egy autópálya mellett találták meg a holttestét, a legújabb megoldatlan ügy pedig egy olyan nőé, akinek 2019-ben, egy belgiumi parkban találták meg a holttestét.

Az 1999-ben, egy kukában megtalált nő azonosításán Carina Van Leeuwen törvényszéki nyomozó 2005 óta dolgozik, akkor csatlakozott Amszterdam első, „kihűlt” ügyekkel foglalkozó csoportjához. A holland rendőrség szerint egy ügy azután kapja meg ezt a címkét, ha három év után sem sikerül megoldani.

Miután Leeuwen éveket töltött el az ügyben való nyomozással, felvette a kapcsolatot a szomszédos országok, Németország és Belgium rendőrségeivel, akiktől több, hasonlóan megoldatlan gyilkossági esetekről értesült, szintén azonosítatlan női áldozatokkal. Ezután állított össze a három ország közösen egy listát 22 nőről, akik feltehetően mind gyilkosságok áldozatai voltak és máig nem sikerült őket azonosítani, így ügyüket sem tudják megoldani. A három ország rendőrsége a listával aztán megkereste az Interpolt, hogy indítsanak egy kampányt, amiben közzéteszik az áldozatokról készült fotókat és „arcrekonstrukciókat”, illetve a fotókat ruházatukról, ékszereikről, tetoválásukról, minden olyanról, ami alapján fel lehetne ismerni valakit. A belga rendőrség hét, Németország hat, Hollandia pedig kilenc ügyet küldött az Interpolnak.

Az áldozatok többsége 15 és 30 év közötti volt. Anélkül pedig, hogy tudnák a nevüket, vagy hogy hol éltek, a rendőrség szerint szinte lehetetlen megállapítani a haláluk pontos körülményeit, hogy ki és mikor ölte meg őket. Van Leeuwen úgy fogalmazott, „ha nincs név, nincs történet. Csak egy szám vagy. És senki sem lehet csak egy szám”. Ezekben az esetekben pedig nem is számok jelölik az azonosítatlan áldozatokat, inkább krimibe illő címekkel: „A nő a hajón”, „A nő virágos szoknyában”, „A nő karkötővel”.

Dr. Susan Hitchin, az Interpol DNS-kutató egységének koordinátora azt mondta, az, hogy nő a bevándorlás és az emberkereskedelem mértéke is, megnehezíti a holttestek azonosítását. Sok esetben ugyanis valószínű, hogy az áldozat egy másik országból származik. Hitchin ehhez hozzátette, hogy „a nők aránytalanul nagy mértékben érintettek a nemi erőszakban, családon belüli erőszakban és az emberkereskedelemben”.

„Ezek a nők kétszer váltak áldozattá. Először meggyilkolták őket, majd a személyazonosságukat is elvették tőlük.” Az 1999-ben, egy kukában megtalált nő egy amszterdami temetőben nyugszik, egy olyan területen, ahol kizárólag olyanokat temetnek el, akiket nem sikerült azonosítani, nevük egyáltalán nem ismert. A BBC cikke szerint a temető ezen részén a sírok felett kis táblák állnak a felirattal: „azonosítatlan elhunyt”.

Holttestét azután találták meg, hogy egy amszterdami férfi a csónakjával kihúzta a kukát a folyóból, miután a szomszédja észrevette azt. Amikor a csónakhoz kötötte a kukát, feltűnt neki, hogy az nehéz, vagyis nem üres, illetve „szörnyű szaga” van. ezután vette csak észre, hogy a kuka fedelét beszögelték. A partra vontatta és hívta a rendőrséget.

Miután kinyitották a kukát, a tetején mosóporos zsákokat és betont találtak, majd kiborították, és ekkor vették észre a holttestet, aminek egyik karja betonba volt öntve. Az egyik rendőr elmondása szerint a test szürke volt, úgy nézett ki, mint egy „homokszobor”, és első ránézésre nem lehetett megállapítani, hogy nő vagy férfi volt.

Az akkori vizsgálatok szerint a nő valószínűleg a húszas évei közepén járt, és „részben nyugat-európai, részben ázsiai” volt. Az újabb, izotópos vizsgálatok alapján a nő nagy valószínűséggel Hollandiában, Németországban, Luxemburgban vagy Belgiumban született.

A nőt annak ellenére sem sikerült azonosítani, hogy megtalálása után a rendőrség rögtön közzétette a fotókat a ruházatáról és a cipőméretéről, hogy a jobb csuklóján egy aranyszínű órát viselt és a teste mellett ott volt egy kígyóbőr mintás táska is. A kukában egyébként férfiruhákat is találtak, a rendőrség szerint ezek valószínűleg az elkövetőé lehettek. A férfiruhák között volt egy kabát, amire egy piros, kör alakú szimbólumot varrtak, de ez alapján sem sikerült azonosítani az áldozatot vagy az elkövetőt. Az üggyel kapcsolatban nem hallgattak ki senkit, nem tartóztattak le senkit, és egy idő után a média érdeklődése is alábbhagyott.

Amikor Carina van Leeuwen 2007-ben elment a nő sírjához, hogy exhumálja a maradványokat, a temető tulajdonosa azt kérdezte tőle, hogy „a többivel” mi lesz. Leeuwen azt mondta, ekkor döbbent rá, hogy mekkora problémát jelentenek az azonosítatlan holttestek. Azóta 41 különböző okokból elhunyt és sokáig azonosítatlan halottat sikerült azonosítania. Úgy fogalmazott, egyetlen közös van bennük, hogy „mindegyiküknél volt valaki, aki nem találta őket”. Ezért is tartja fontosnak, hogy ne csak országon belül, hanem több ország rendőrsége, összefogva az Interpollal, a nyilvánosság segítségét kérve próbálja meg azonosítani ezt a 22 meggyilkolt nőt.

A 22 nő közül egy másik ügy hasonlóan krimibe illő és rejtélyes. A nőt 1992-ben talállták meg Belgiumban, egy antwerpeni folyóban, egy rácsnak dőlve. A nőt jellegzetes tetoválása ellenére sem sikerült azonosítani. A tetoválása egy fekete virágot ábrázol, zöld levelekkel, alatta pedig egy felirat olvasható: R'NICK. A rendőrség csak annyit tudott megállapítani, hogy „erőszakos halált halt”.

Dr. Susan Hitchin, az Interpol munkatársa azt reméli, hogy a most indított kampány segítségével legalább pár nőt tudnak majd azonosítani. „Talán felismernek egy fülbevalót vagy egy bizonyos ruhadarabot.”

A 22 azonosítatlan nőről eddig összegyűjtött információkat az Interpol oldalán megtalálható listán lehet megnézni. (New York Times/BBC)