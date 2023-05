Lukasenka nem ment el a nemzeti lobogó ünnepére, valószínű, hogy vírusos betegséggel küszködik

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök nem jelent meg a május 14-ei állami ünnepségen, a nemzeti lobogó napján, a Nasa Nyiva című lap szerint megromlott az egészségi állapota, ezért maradt távol. Helyette Roman Golovcsenko miniszterelnök mondott beszédet a rendezvényen.

Az újságírók szerint Lukasenka vírusos betegséggel küszködhet, ami a környezetét is megfertőzte. „Többen is megbetegedtek, amennyire tudom, valamilyen vírusról lehet szó” – mondta egy Lukasenka protokollszolgálatához közel álló forrás. Emellett szólhat az is, hogy Lukasenka már május 5-én, az állami kitüntetések átadásakor is rekedt volt. „Az influenzát, ha nem kezelik megfelelően, komplikációk léphetnek fel” – mondta a forrás. Az elnök szombaton állítólag kórházba került.

Az elnökmájus 13-án este a lapok szerint felbukkant a Köztársasági Klinikai Orvosi Központbam. (Korrespondent)