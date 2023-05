Hitler-beszéd szólt a Bécsbe tartó vonaton

Igazán bizarr botrányba keveredett a hétvégén az osztrák vasúttársaság, az ÖBB, ugyanis vasárnap egy vonaton valakik Adolf Hitler egyik beszédének felvételét játszották be a hangosbeszélőn nem sokkal azelőtt, hogy a vonat beért volna Bécsbe.

A hangosbeszélőn nemcsak a náci vezér beszéde hallatszott, de az is, ahogy utána a tömeg "Sieg Heil" és "Heil Hitler" kiáltásokkal életeti a Führert. Az egész nem tartott sokkal tovább, mint 30 másodperc, de így is nagyon komoly hatással volt az utasokra. Egy utas beszámolója szerint például hozzá közel egy idős hölgy ült, aki, mint kiderült megjárta a koncentrációs tábort gyerekkorában, és a rövid bejátszás után sírva fakadt. Egy másik utas viszont csak cinikusan megjegyezte, hogy más országokban ha technikai hiba van egy vonaton, akkor olyasmire kell gondolni, hogy elromlik a légkondi. "De Ausztriában Hitler a technikai probléma." A beszámolók szerint a vonat személyzete megpróbálta leállítani valahogy a hangosbeszélőből szóló beszédet, de nem sikerült. Az ÖBB tájékoztatása szerint valószínűleg valakik a vonaton bejelentésekre elhelyezett telefonkészüléken keresztül játszotta be a felvételt. A társaság teljes mértékben elhatárolódott az incidenstől, értesítette a rendőrséget, és panaszt tett két emberrel szemben. (BBC)