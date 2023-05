Zavarta a permetezés, ezért kétszer tarkón lőtte szomszédját

A Pécsi Járásbíróság május 16-án B. Gy. Gy. vádlottat súlyos testi sértés miatt egy év – három év próbaidőre felfüggesztett – börtönre és 150 ezer forint pénzbüntetésre ítélte, amiért a férfi kétszer is tarkón lőtte szomszédját. A légpuskát, amivel lőtt, elkobozták, emeltte pedig kötelezték még a 250 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére is.

A férfi 2022 májusában lőtt rá szomszédjéra, aki a telkén motoros permetezővel permetezte a szőlőt. Zavarta a permetezés, ezért elővette a légpuskáját, majd a teraszáról – a vádlott és a sértett ingatlanjai között elhelyezkedő ingatlanon átlőve – rálőtt a saját kertjében permetező férfira, akit el is talált a tarkóján. A sértett azt hitte, egy felpattanó kavics találta el a tarkóját, ezért folytatt a permetezést. Ezután a vádlott újra lőtt, és újra el is találta a férfit. Utóbbi ekkor vette észre, hogy ez a seb már vérzik is, ezért autóba ült és elment egy pécsi kórházba.

A Pécsi Törvényszék közleménye szerint „a két lövedék a koponyacsont külső lemezét áttörte és a csontba hatolt”, emiatt sürgős műtétet végeztek a férfin, a lövedékeket eltávolították a koponyacsontjából.