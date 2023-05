Autós üldözés volt Budapesten a IX. kerületben

Ellenőrizni akartak egy autóst a Soroksári úton péntek délután, de az nem állt meg, hanem nagy sebességgel megpróbált elmenekülni. Miközben a rendőrök üldözték, két autónak is nekiütközött, tudta meg a Telex a rendőrségtől, akiket egy olvasói beszámoló alapján kerestek meg.

A rendőrség elmondta, hogy a második ütközés a Soroksári út és az Illatos út kereszteződésében történt, amikor a menekülő autós egy álló járműbe rohant bele, amelyben egy 28 éves nő megsérült, akit kórházba kellett szállítani. A rendőrök ekkor tudták elfogni az ámokfutót.

A rendőrök a IX. Kerületi Rendőrkapitányságra előállították a sofőrt, és elszámoltatása folyamatban van. Kiderült, hogy három elfogatóparancs is érvényben volt ellene, mivel a testi sértés, a segítségnyújtás elmulasztása és a kábítószer birtoklása miatt jogerősen kiszabott börtönbüntetéseit nem kezdte meg. Az üldözés kapcsán kábítószer-fogyasztás is felmerült, ezt is vizsgálja a rendőrség.