Jeffrey Epstein zsarolni próbálta Bill Gatest

Zsarolni próbálta Bill Gatest Jeffrey Epstein, az emberkereskedelemért elítélt, a gyanú szerint kiskorúakat megrontó, börtönében öngyilkosságot elkövető milliárdos, írja friss riportjában a Wall Street Journal.

photo_camera Bill Gates 2021. november 2-án egy glasgow-i konferencián. Fotó: EVAN VUCCI/AFP

A lap értesülései szerint Epstein tudomására jutott, hogy az akkor még házas Gatesnek viszonya van egy orosz bridge-játékossal, Mila Antonovával. Mikor ezt megtudta, fenyegetésekkel elérte, hogy Gates vállalja át Antonova tanulmányi költségeit, amiket eredetileg Epstein fizetett.

Epstein azután kezdett fenyegetőzni a viszony leleplezésével, hogy nem sikerült bepaliznia Gatest, akit arra próbált rávenni, hogy közösen hozzanak létre több milliárd dolláros jótékonysági alapot.

Gates és Antonova 2010 tájékán ismerkedtek meg, amikor Antonova még huszonéves volt. Egy 2010-es videójában Antonova már arról mesélt, hogy egy bridge-versenyen Gates ellen játszott. "Nem győztem le, de többször is megpróbáltam lábon rúgni" - mesélte.

Antonova később Epsteintől kért segítséget egy üzleti terve - egy bridge-képzés - beindításához. Félmillió dollárt szeretett volna, de Epstein végül nem fektetett be az üzletbe. De később beköltözhetett Epstein egyik New York-i lakásába, és a milliárdos a szoftverfejlesztői tanfolyamát is kifizette. Később, amikor tudomására jutott Gates és Antonova viszonya, ennek az árát követelte Gatesen. (Via The Guardian)