Nyelvújítás: azt javasolják, hogy a mesterséges intelligenciát AI helyett MŰÉSZ-nek hívjuk magyarul

Haraszti Miklós írt arról, hogy ezt a nehezen megnevezhető izét magyarul hívjuk csak műésznek.

Tény, hogy baj van az AI-vel. Vagyis az ÉJ ÁJ-jal. Vagy inkább MI-vel, sőt Emmivel, hiszen mégiscsak magyarok vagyunk? Nem is beszélve arról a kínról, amikor 5 percen belül tizenkétszer kell kimondanunk, hogy „mesterséges intelligencia”. Nem mintha a rövidítés ebben az esetben könnyítene a dolgon. Mondjam angolosan éjájnak, vagy a mindenki által használt angol rövidítést magyarítva AI-nek?

A korszerű magyar ember legfrissebb első világbeli problémájára próbál megoldást találni Haraszti Miklós. Az expolitikus-író friss Facebook-posztjában Szentjóby Tamás képzőművész ötlete alapján veti fel, hogy az AI, esetleg MI magyar neve legyen az, hogy MŰÉSZ. Amit ő is csak hangulatkeltés végett írt csupa nagybetűvel, szóval: műész.

Olcsó, de nem inadekvát poénként természetesen azonnal a ChatGPT-től kértünk további tippeket. Úgy tűnik, a kezdetleges műész rossz humorban szinte verhetetlen, hiszen ilyeneket javasolt:



Gépészszellem: This combines 'gépész' (engineer) and 'szellem' (spirit, mind), suggesting the concept of engineered intelligence.



Elektróelme: Combining 'elektró' (electro) and 'elme' (mind), indicating the electric-powered thought process.



Gépagy: This is a compact form of 'Gépi Agy' (Machine Brain).

Kódgondolkodó: Combining 'kód' (code) and 'gondolkodó' (thinker), suggesting an entity that thinks in code.

Önalkotó: A combination of 'ön' (self) and 'alkotó' (creator), hinting at the self-learning aspect of AI.

Számelmélő: Combining 'szám' (number) and 'elmélo' (contemplator), indicating a mind that contemplates or processes numbers.

Bitbölcs: Combining 'bit' and 'bölcs' (wise), conveying the idea of wisdom coming from bits of information.

Adattudós: This is a combination of 'adat' (data) and 'tudós' (scientist), meaning a data scientist.

Algoritmelmély: 'Algoritm' (algorithm) and 'elmély' (deep, profound), pointing to deep learning algorithms.

Digitudat: This combines 'digit' (digit) and 'tudat' (consciousness), suggesting a digital consciousness.

