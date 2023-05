Szalay-Bobrovniczky egyszerre ítélte el a háborúpártiakat és dicsérte meg Ukrajna fegyveres támogatását

"Nem maradt több időnk, és nincs új esélyünk hazánk védelmi képességeinek megfelelő szintre emelésében" - jelentette ki az Origónak adott interjújában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, miközben ki tudja, mire gondolt. A miniszter, aki rendszerint kiemeli, hogy maga is katonaviselt - a honvédelmi miniszter díszelgő volt, így legalább vaktölténnyel tud levegőbe lőni -, ebben az interjújában is hivatkozott rá, hogy "önkéntes századosként szolgálva" megismerhette a haderő belső állapotát alulról. Most pedig miniszterként felülről is.

Felülről úgy látja, hogy a honvédség "egyenruhás munkavállalók" szociális intézményévé vált, ebből kéne elmozdulni szerinte egy "harcképes, elszánt, komoly hadsereg" irányába. A Magyar Honvédség, amit a kormány rendre 25 ezer fősnek szokott mondani, valójában nyolcezer, köznapi értelemben vett katonából áll már évtizedek óta. Ez az állomány az elmúlt húsz évben rendszeresen vett részt külföldi küldetésekben. 2003-ban Irakban, majd 2011-ben Afganisztánban azok az amerikai parancsnokok, akikkel alkalmam nyílt beszélni róluk, mind dicsérték a magyar lövészek felkészültségét és profizmusát.

Szalay-Bobrovniczky az interjúban felmondta a kötelező leckét is a magyar kormány békepártiságáról, és arról, hogy a háborúpártiak állítólag bele akarják kényszeríteni Magyarországot a háborúba - amiben, bár a kormányzati kommunikáció alapján úgy tűnhet, valójában egyetlen NATO-tagállam sem vesz részt, hiszen az Oroszország és Ukrajna között zajlik. Ennek fényében külön érdekes, hogy az interjú egy későbbi részében méltatja a nyugati világ összefogását, amivel "eddig sosem látott mennyiségű fegyvert ad át a megtámadott félnek, Ukrajnának", amely ezáltal "eséllyel tud szembeszállni a szuverenitását veszélyeztető támadó ország sok belső problémával küzdő, de nagy tartalékokkal rendelkező haderejével". (Via MTI)