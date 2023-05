Most lett elegük a spanyoloknak a lelátói rasszizmusból

Nem a vasárnapi Valencia–Real Madrid volt az első alkalom, hogy rasszista bekiabálások zavartak meg egy spanyolországi focimeccset.

Vinícius Juniort, a madridiak fekete bőrű brazil csatárát folyamatosan gyalázta a hazai szurkolók egy része.

A meccset a Valencia nyerte, Viniciust az utolsó percekben kiállították, viszont az utórezgésekből nagyon úgy tűnik, hogy ez a botrány vízválasztó lehet a spanyol stadionokban.

photo_camera Vinicius rámutat a valenciai stadionban őt majmozókra Fotó: JOSE JORDAN/AFP

„Ez az egyetlen sport, ahol teljesen elfogadott a gyalázkodás. Ott ülök a kispadon, és az anyámat szidják. Nem hiszem, hogy egy pék hajlandó lenne ezzel együtt élni. Ha elkezdenek gyalázkodni, álljon le a játék. Ez üzenet a futballvezetőknek: itt az ideje megálljt parancsolni ennek. Egy tanárt senki nem sérteget. Ha egy melóst sértegetsz, a fejedre eshet egy tégla. Nekem sem kellene munkaidőben tűrnöm, hogy gyalázzanak. Mindig így gondoltam, de ez az a pillanat, amikor ki kell mondani, hogy elég”

– Xavi Hernández, a Barcelona edzője hétfőn.

„Példaértékűnek tartom, amit Xavi mondott. Miért fogadjuk el a fociban a gyalázkodást? Most azzal jönnek nekem, hogy nem is majmozták, csak hülyézték. És akkor mi van? Azt lehet? Ugyanúgy elfogadhatatlan, meg kell ezt állítani. A kispad mögül azt hallom, hogy »kurva anyád«, »buzi«, »dögöljön meg az anyád«. Miért? Ez az egész kiváló alkalom ennek a megállítására.. El szeretném mondani, hogy Spanyolország nem rasszista, de Spanyolországban van rasszizmus. És ezen változtatni kell”

– Carlo Ancelotti, a Real Madrid edzője kedden.

A két legnagyobb spanyol csapat edzője nem mindenben ért egyet, az pedig végképp ritka, hogy egymást dicsérve, vállt vállnak vetve küzdjenek egy káros társadalmi jelenség ellen. Május 21-én azonban olyan ocsmány jelenetek történtek a valenciai Mestalla-stadionban, hogy az nemcsak a futballközeget, hanem a szélesebb spanyol társadalmat is felébresztette. Ahogy a világ sok országának hasonló intézményei, úgy a spanyol stadionok is évtizedeken egyfajta safe space-t jelentettek mindenkinek, aki ordítva és nyilvánosan akar másvalakit elküldeni a néger kurva anyjába. Most ennek vége szakadhat.

Vasárnap már a Valencia–Madrid összecsapás kezdete előtt, a stadionon kívül lehetett hallani a Viníciust majmozó kántálásokat, amik aztán a lelátóról is folytatódtak. A brazil csatár, akinek a bűne annyi, hogy fekete, és nagyon jól focizik, már sokszor szóvá tette, hogy mivel kell együtt élnie játék közben, és most nem tűrte csendben a gyalázkodást. A szemmel láthatóan feldúlt játékos előbb személyesen mutatott meg a rasszista bekiabálók közül néhányat, majd a meccs végjátékában őt állították ki egy olyan kakaskodás után, amiben csak visszaütött, miután egy valenciai játékos fojtogatni kezdte.

A stadionban zajló jelenetek magukért beszéltek, de Carlo Ancelotti a meccs utáni kötelező sajtótájékoztatón gondoskodott is arról, hogy a botrányt ne lehessen szőnyeg alá söpörni. Nyitásként közölte, hogy nem fociról akar beszélni, hanem annál sokkal fontosabb dologról, majd elmesélte, hogy Vinícius maga akarta folytatni a meccset, pedig a kispadról azt mondta neki, hogy itt ő az áldozat, és nyugodtan vonuljon le a pályáról.

Az incidenst ezek után a Valencia is elítélte, bár a győzelemmel az első osztályban maradást kivívó, de évek óta szenvedő klub illetékesei hozzátették, hogy csak „elszigetelt eset” történt. A spanyol bajnokságot irányító La Liga közleményben fogadkozott, hogy kivizsgálják az esetet, és jogi lépéseket tesznek, ha „bármilyen gyűlölet-bűncselekményt észlelnek”. A Spanyol Labdarúgó-szövetség pedig azt közölte, hogy akár a lelátó egyes szektorait vagy teljes stadionokat is le kell zárni, ha visszatérő a probléma.

Néhány évtized huhogás

Ez az ígérgetés az illetékesek részéről azonban most kevés volt ahhoz, hogy megnyugtassa a kedélyeket. Leginkább azért, mert rasszista gyalázkodásokat követő ígérgetés már sok volt Spanyolországban, de ezek hatására nemhogy semmi nem változott, komoly következménnyel sem kellett szembenézniük a kluboknak.

photo_camera Viníciust lekísérik a kiállítása után Fotó: JOSE JORDAN/AFP

A spanyol meccseket szabályozó bírói protokoll szerint ha a játékvezető rasszista megnyilvánulásokat tapasztal a lelátón, az első dolga figyelmeztetni a rendezőket, akik ezek után hangosbemondón közlik, hogy lesz szíves mindenki beszüntetni a rasszizmust. Ez a felszólítás vasárnap Valenciában is megtörtént, ahogy már korábban is volt rá példa, de spanyol focimeccs még soha nem jutott el rasszista bekiabálások miatt a protokoll következő lépéséig – a játék felfüggesztéséig.

Pedig rasszista incidensek voltak bőven az utóbbi években a stadionokban, és a focihoz kapcsolódóan azokon kívül is. Szinte az összes ma első osztályban játszó csapat háza tájáról lehet példát hozni, de talán ezek a leghíresebbek:

1997-ben a barcelonai Camp Nouban az örök rivális Real Madridban játszó Roberto Carlosnak címzett transzparensen hívták fel a „makákó” figyelmét, hogy Hópihének, a barcelonai állatkert albínó gorillájának éppen nincs barátnője.

2006-ban a Barcelona kameruni játékosa, Samuel Eto’o állította meg Zaragozában a meccset, miután folyamatosan majmozták a lelátóról. Végül a barcelonaiak szintén fekete bőrű edzője, a holland Frank Rijkaard győzte meg a folytatásról azzal az érvvel, hogy „mutassuk meg ezeknek, hogy mi, majmok hogyan tudunk focizni”.

2014-ben a barcelonai jobbhátvéd, Dani Alves tüntetőleg megette a Villarrealban egy szöglet elvégzése előtt elédobott banánt.

2020-ban Inaki Williams, az Athletic Bilbao ghánai származású játékosa panaszkodott a folyamatos rasszisza gyalázkodásra, ami az Espanyol lelátójáról érte.

2021-ben éppen a Valencia vonult le a pályáról Cádizban, miután az egyik helyi játékos „szaros néger”-nek nevezte Mouctar Diakhabyt, a vendégek guineai védőjét. Néhány perc múlva a valenciaiak visszatértek és folytatták a meccset – Diakhaby nélkül. Állítólag a spanyol szövetség fenyegette meg őket súlyos következményekkel, ha az öltözőben maradnak. Jogos persze az a kérdés is, hogy milyen erős az a kiállás a rasszizmus ellen, ami addig tart, amíg be nem lengetik a pontlevonás veszélyét.

Az incidensek között volt, amelyik teljesen büntetlen maradt, néhánynak pedig legalább valamennyi következménye lett. Leginkább annyi, hogy ha sikerült a rasszista bekiabálások, huhogások, mutogatások elkövetőit pontosan beazonosítani, hosszú időre, esetleg örökre kitiltották őket a spanyol stadionokból. De ezek a büntetések szemmel láthatóan nem voltak elrettentő erejűek, sem a szurkolók, sem a klubok számára. Így végső soron semmi sem változott a spanyol stadionokban.

Talán most

A mostani valenciai botrány után a félszívű nyilatkozatok és ígérgetések inkább csak olajat jelentettek a tűzre. A spanyol közvélemény gyors intézkedéseket várt, és Vinícius megalázásának híre gyorsan túlterjedt nemcsak a foci világán, hanem az ország határain is. Egykori és mai játékosok Rio Ferdinandtól Szoboszlai Dominikig kiálltak a Real Madrid sztárja mellett, akinek ügye a hazájában a legmagasabb szintig jutott.

A brazil külügyminiszter magyarázatot követelt az országába akkreditált spanyol nagykövettől, az igazságügyminiszter pedig azon törte a fejét nyilvánosan, hogy miként is tudna hazája gyűlölet-bűncselekmény elleni törvényeinek külföldön is érvényt szerezni. A rasszizmus miatt tiltakozásig egy ideig lekapcsolták a híres riói Krisztus-szobor éjszakai kivilágítását. Maga az elnök, Lula is megszólalt az ügyben:

„Nem fair egy fiatalemberrel szemben, aki kitört a szegénységből, mindent megnyert, lassan a világ legjobb játékosa lesz, hogy ilyen mocskolódást kapjon minden stadionban, ahol csak játszik. Fontos lenne, hogy a FIFA, a spanyol futballvezetők és más országok illetékesei is a lehető leghatározottabban lépjenek fel.”

Kedden a Marca sportújság, Spanyolország messze legolvasottabb napilapja különleges címlapon foglalt állást az ügyben. A címlapképként funkcionáló véleménycikk címe egyértelmű:

„Nem elég nem rasszistának lenni, antirasszistának kell lenni”.

A cikk szerint azonnali, egyértelmű intézkedésekre és cselekvési tervre van szükség ahhoz, hogy a valenciaihoz hasonló események soha többé ne ismétlődhessenek meg a spanyol stadionokban.

photo_camera Ancelotti és Vinícius Valenciában Fotó: JOSE MIGUEL FERNANDEZ/NurPhoto via AFP

Talán a diplomáciaivá dagadó botrány, talán a széles társadalmi felháborodás tehet róla, de az is lehet, hogy csak véletlen egybeesésről van szó, de kedden a spanyol rendőrség elkapta azt a négy Atlético Madrid-drukkert, akik még januárban egy Vinícius-bábut akasztottak fel a Real Madrid edzőpályája melletti felüljáróra. A rasszista üzenet, az utalás a lincselésekre egyértelmű volt.

Vinícius szempontjából a legfontosabb az, hogy kollégái és főnökei egyöntetűen kiálltak mellette. A korábbi rasszista botrányoknál Spanyolországban mindig volt valamilyen elkenési kísérlet, néha érezhetően jószándékkal, de összességében mégis azzal az üzenettel, hogy „ugyan már, nem olyan nagy dolog ez, egy-két barom hülyeségeket kiabál, ilyen a foci, nem is vagyunk rasszisták”. Most viszont semmi ilyet nem tapasztalni, Xavitól Ancelottiig, Florentino Perez Real Madrid-elnöktől valamennyi megszólaló spanyol játékosig mind ugyanazt mondják: ez így nem mehet tovább. Most el lehet hinni, hogy talán nem is fog.