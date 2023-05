Újabb rasszista támadás a Real Madrid brazil focistája ellen, a meccs végén őt állították ki

Hat percre felfüggesztették a vasárnapi Valencia-Real Madrid spanyol bajnoki meccset rasszista bekiabálások miatt. Ahogy több korábbi meccsen, ismét a madridiak brazil játékosa, Vinícius Júnior volt a célpont, aki meg is mutatta a lelátón, honnan szóltak be neki. Ezután a hangosbemondó is felhívta a közönség figyelmét, hogy a rasszizmus nem elfogadható.

A meccs utolsó perceiben aztán kiállították Viníciust, mert a bíró a videó alapján úgy látta, piros lapot érő módon lökte meg a Valencia játékosát, Hugo Durót egy összeszólalkozásnál. Mindez azután, hogy másodpercekig a nyakát fogták.

Carlo Ancelotti, a Real Madrid edzője a meccs utáni sajtótájékoztatón nem akart a játékról beszélni. „Ami ma történt, annak nem szabadna megtörténnie, ez nyilvánvaló. Valami nincs rendben ebben a bajnokságban, ha lemajmoznak egy játékost, és az edzőnek azon kell gondolkodnia, hogy inkább lehozza-e a pályáról.”

„Azt mondta, folytatni akarja. Mondtam neki, hogy szerintem nem fair, ha le kell játszania a meccset, és hogy ő nem bűnös, hanem áldozat. Mégis folytatta. Ráadásul pirosat kapott, ami teljesen érthetetlen, hiszen nem volt agresszív.”

Ancelotti szerint a spanyol bajnokságban általános gond van a rasszizmussal, a vasárnapi meccset pedig meg kellett volna szakítani. Vinícius a meccs után azt posztolta az Instagramon: „Nem ez volt az első, nem is a második, nem is a harmadik eset. A rasszizmus normális dolog a bajnokságban.”

photo_camera Ancelotti és Vinícius Júnior Fotó: JOSE MIGUEL FERNANDEZ/NurPhoto via AFP

A La Liga közleményben fogadkozik, hogy kivizsgálja az esetet, és jogi lépéseket tesz, ha „bármilyen gyűlöletbűncselekményt észlelnek”. Azt írták, az elmúlt két szezonban kilencszer tettek panaszt a futballszövetségnél és állami szerveknél rasszista incidensek miatt. A Spanyol Labdarúgó-szövetség szerint akár a lelátó egyes szektorokat vagy teljes stadionokat is le kell zárni, ha visszatérő a probléma.

A Valencia is elítélte a bekiabálásokat, de hozzátette, hogy „elszigetelt esetről” van szó. Szintén vizsgálatot és kemény fellépést ígértek az elkövetőkkel szemben.

A Real Madrid játékosai szintén kiálltak Vinícius mellett. Dani Ceballos azt mondta, „nincs ebben semmi új”, Thibaut Courtois pedig arról beszélt, hogy focizni manapság egyet jelent azzal, hogy zaklatják az embert, és ha Vinícius azt mondja, inkább lemegy a pályáról, akkor ő is követi a példáját.

A meccset a Valencia nyerte 1-0-ra.

Viníciust más csapatok szurkolói is sértegették már. Az Atlético Madridnál ez januárban odáig fajult, hogy Vinícius-mezt viselő figurát akasztottak fel a nyakánál fogva egy hídra Madridban. Ancelotti akkor is elmondta, hogy a gond van a spanyol focival, amit meg kell oldani. (The Athletic)