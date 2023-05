Az egyik legjobb nepáli mentőcsapat keresi Suhajda Szilárdot

Csütörtök este óta nem érkezett hír Suhajda Szilárdról. Akkor derült ki, hogy tudják, hol van a Mount Everesten 8795 méteres magasságban eltűnt hegymászó, és hogy súlyos sérülések nyomait látták rajta. Felesége azt írta, nagyon kicsi az esélye, hogy életben találják.

Ezt erősíti az explorersweb.com cikke is, szerintük „majdnem nulla” az esélye, hogy Suhajda életben van, ugyanakkor hozzátették, hogy korábban is történtek csodák. A cikk szerint az egyik legjobb nepáli mentőcsapat indult útnak: Simone Moro olasz hegymászó és helikopterpilóta mellett a téli K2-es csúcstartó Gelje Serpa és Mikel Serpa tagjai a csapatnak, valamint egy harmadik, meg nem nevezett serpa. Ők - Suhajdával ellentétben - oxigénpalackot is használnak.

Gelje múlt héten is megjárta az Everest csúcsát egy hegymászócsoport segítőjeként, amikor egy sérült mászóra bukkant. Őt sikerült levinnie a hátán és megmentenie.

Nem tudni, Suhajda elérte-e a világ legmagasabb hegyének csúcsát, de az biztos, hogy a magyarok közül ő jutott a legmagasabbra eddig oxigénpalack nélkül.