Gyerekbántalmazással vádolják a volt iskolaigazgatót, egykori fideszes polgármestert

Hét rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emeltek vádat Putnoki Zsolttal szemben, írja a 24.hu.

Putnoki 2018-ig a Budapest XIII. Kerületi Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola igazgatója, korábban pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újkenéz polgármestere volt fideszes színekben. Miután távozott az iskolából, nevelőtanárként helyezkedett el egy kollégiumban, most a vádemelés miatt vizsgálatot indított a tankerület, és felmentette Putnokit a munkavégzés alól.

photo_camera A Budapest XIII. Kerületi Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola Fotó: Róka László/MTI/MTVA

A vád szerint Putnoki a 2017-2018-as tanévben, „fegyelmezési céllal” hét – akkor 10 és 15 év közötti – diákkal szemben alkalmazott megalázó fegyelmezési módszereket, illetve testi fenyítést. Több esetben felpofozta, arcon ütötte őket, illetve hajukat és pajeszukat húzva fenyítette őket.

A vádirat szerint a gyerekeknek feltartott kézzel kellett térdepelniük, az egyik diák 45 perc után hagyhatta abba, amikor már nem bírta tovább.

A 24.hu 2018-ban számolt be arról, hogy szülők és tanárok elmondása alapján Putnoki roma gyerekeket bántalmazott az iskolában, köztük egy kislányt is. Az utolsó esetben az igazgató kettesben maradt egy 13 éves roma fiúval, szóbeli konfliktusuk tettlegességig fajult, mire Putnoki is feljelentette a diákot. A gyerekkel szemben hamar lezárták az eljárást.

A vádirat nem említi a gyerekek roma származását. Az ügyészség végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést és foglalkozástól való eltiltást indítványozott.