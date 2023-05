Kizárják a transznőket a női kategóriából a brit profi kerékpárversenyeken

Kilenc hónapig tartó gondolkodás után a brit kerékpárszövetség úgy döntött, a jövőben nem versenyezhetnek transznők a női kategóriában. Kizárólag azok indulhatnak majd, akiket nőneműként jegyeztek be születésükkor.

Emily Bridges, a legismertebb transznemű brit kerékpáros „egy bukott szervezet erőszakos lépéseként” értékelte a döntést.

photo_camera Női kerékpárverseny Fotó: JASPER JACOBS/Belga via AFP

Korábban transznőknek is engedélyezték a részvételt, ha nem volt magasabb a tesztoszteronszintjük a megengedettnél. A szövetség most olyan kutatási eredményekre hivatkozik, amelyek szerint a serdülőkor után tranzíción átesett transznők akkor is fokozottabb teljesítményre képesek, ha csökkentik a tesztoszteronszintjüket. Közleményük szerint egyszerre igyekeznek az egyenlőség, a sokszínűség és a befogadás szellemében eljárni, és biztosítani az igazságos verseny feltételeit.

Az új szabály csak a profi versenyekre vonatkozik, alacsonyabb szinteken nincs korlátozás.

Nemrég a Nemzetközi Atlétikai Szövetség is bejelentette, hogy nem indulhatnak többé nemzetközi versenyeken azok a transznők, akik fiúként estek át a serdülőkoron. (BBC)