Tömegek zarándokolnak az amerikai apáca holttestéhez, akit négy éve temettek el, de nemrég kiderült, hogy nem bomlott le a teste (18+)

Egyre többen zarándokolnak el Missouri állam egyik bencés zárdájába, hogy megnézzék vagy megérintsék azt, amit egyesek csodának, mások igen ritka, de természetes jelenségnek tartanak. Ez a valami egy 2019-ben, 95 évesen meghalt amerikai apáca négy évvel később is romlatlannak kinéző holtteste. A kérdéses kolostort 70 éves korában személyesen megalapító Wilhelmina Lancaster nővér testét azért exhumálták nemrég, mert a kolostor kápolnájában alakították ki a végsőnek szánt nyughelyét és át akarták költöztetni. Csakhogy az egyszerű fakoporsó felnyitása után óriási meglepetés érte a nővéreket: Wilhelmina négy év elteltével szinte úgy néz ki, mintha most fektették volna ravatalra. Vagyis igazából inkább olyan, mint valami furcsa viaszszobor, de semmiképp sem emlékeztet bomló emberi testre. A kolostorban állítják, hogy Wilhelminát nem balzsamozták be ls sima fakoporsóba temették.



A Kansas City - St Joseph püspökség közleményt adott ki arról, hogy az egyház hivatalos vizsgálatot indított az apáca ügyében, akinek négy, koporsóban töltött év alatt sem igazán változott meg a teste, de szentté avatási eljárásról egyelőre nincsen szó.

A spontán zarándoklat a hír hallatán azonnal megindult. Az emberek csoportokban imádkoznak a nyitott koporsóban fekvő holttest előtt, vannak, akik szobrokat és más kegytárgyakat érintenek a testéhez, csodatévő erőben bizakodva.

Wilhelmina nővér életében szupekonzervatív volt. Miután a szabályok már nem kötelezték fityulaviselésre a nővéreket, ő saját kézműves fityulát gyártott magának, annak egyik elemét egy mosószeres palackból vágva ki. Később ez a fityula mentette meg az életét, amikor egy baltimore-i iskolában tanítva egy diákja nyakon akarta döfni késsel, de a penge megcsúszott a kemény műanyagon. Az apáca egyre jobban kedvelte a latin nyelvű misézést, majd korábbi zárdáját 50 év után elhagyva, 70 évesen új, szigorúbb zárdát alapított, a bencés nővérek hálózatához csatlakozva.



Nem ő az első, akinek nem romlandó a teste

Ez a jelenség - már amennyiben az egyház csodaként azonosítja majd - ritka, de közel sem példátlan. Amerikai összesítés szerint a katolikus egyház durván 11 ezer szentje közül nagyjából 100-at az el nem bomló teste miatt kanonizáltak.

Xavéri Szent Ferenc, a híres ázsiai jezsuita misszionárius spontán mumifikálódott testét a saját szememmel láttam Goán. Egy olyan templomban volt a nyitott koporsója, ahová kizárólag emiatt zarándokolnak el az emberek, de Krisztus csintalan szolgái olyan magas talapzatra állították, hogy a szubkontinens egyik lakója sem elég magas ahhoz, hogy rendesen megnézze. Még nekem is ügyeskednem kellett, hogy pillantást vethessek a ráncos, dohánybarna lábára. De ezen a klímán ez is igazi bravúr, főleg 500 éven keresztül. A Ferenc csodás módon megmaradt testéhez fűződő legjobb sztori az, hogy 1554-ban, két évvel a halála után, amikor már komoly kultusza volt az el nem enyésző holttestnek, egy túl lelkes zarándok a lábának csókolgatása közben leharapta a szent jobb kislábujját. A sebből pedig az akkori beszámolók szerint úgy csorgott a vér, mintha friss halott lenne.

A spontán mumifikálódás nem szentek körében is elő-előfordul. Jóllehet nem vagyok múmiakutató, még én is tanúja voltam a jelenségnek Magyarországon: a Tolna megyei Kölesd-Alsótengelicen áll a Csapó család egykori kastélya, mellett az erdőben pedig a jókora kápolnát formázó Csapó-kripta. Az ennek közepén fekvő koporsó fedelét egy erős csuklójú környékbeli valamikor a nyolcvanas évek elején a betört ablakon át egy hosszú ággal lelökte a koporsóról, gondolom arany ékszerek után kutatva. Így derült ki, hogy a benne fekvő Csapó tökéletesen mumifikálódott. Gyerekként sokat tanulmányoztam, az ő lábán láttam életemben először és utoljára zokikötőt, ami olyan, mint egy női harisnyakötő, csak kicsiben és férfibokán.